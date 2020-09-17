假日本蜜瓜｜KOL宣傳生果網店出事 日式包裝$40/個糖瓏瓜 原來係國產貨 果欄檔主教分真假：留意價錢產地

一個包裝印滿日文字的蜜瓜，很多人都會以為它來自日本。但凡事不能單看外表，好像會講日文，不一定就是日本人。這款外貌日味濃郁的「糖瓏瓜」，其實是近年內地成功培植的日本種蜜瓜。

很多市民分不清，有時連生果店也會出錯。最近就有網購生果平台標榜出售「日本糖瓏蜜瓜」，還找來KOL「成波之路」幫忙宣傳。誰料貼文一出，就受到網友們質疑，雙方事後才知道原來是國產貨。一心想幫小店的KOL馬上刪除文章，並於facebook澄清自己對生果不熟悉，會聯絡負責人處理事件。而出事的生果店LC Fruit亦承認糖瓏瓜是中國生產的日本品種。負責人Dennis接受訪問時，坦言因經驗不足，看包裝誤以為是日本貨，沒有清楚考究產地而深感抱歉。

其實糖瓏瓜幾年前已在香港流行，平均$40至$60元一個。因為價錢便宜，都有不少捧場客。大成街街市林記生果的老闆林先生形容為「就像一個在中國長大的日本人。」所謂日本種，是剪了日本瓜樹的樹枝，再駁在內地的瓜樹上。坦言與真正的日本蜜瓜相比，還是有一段差距。「他們很喜歡加一條寫滿日文字的裝飾帶，就好像穿起和服跟別人再三強調『我是日本人！我是日本人！我是日本人！』相反真正的日本瓜低調一點，用紙盒裝着，貼一個簡單的標籤就算。」他直呼包裝過份強化日本元素反而更可疑，簡直就是此地無銀三百兩。

糖瓏瓜紋理大小不一，摸上來沒有什麼凹凸手感，瓜身顏色也偏暗一點。而最大的分別就在於瓜椗，日本蜜瓜一般呈漂亮的T字形，而國產瓜暫時還未做到。而切出來的果肉偏硬，瓜籽較多，會聞到明顯的草腥味。林先生說標榜糖分及甜度可以達至18度以上的糖瓏瓜吃起來雖甜，但甜味涸喉。「我覺得就好像紅酒，級數愈高，喝起來的味道就愈醇。大家都是甜味，但日本蜜瓜在味覺上更舒服更醇。」

「偽日本蜜瓜」其實只是冰山一角。這類偽日本，甚至偽韓國生果賣到成行成市，許多市民都表示曾不慎誤購。記者在果欄走了一轉，看見有不少平價生果，聲稱日本種或者由韓國引入，單看寫滿外文的包裝確是難分真偽。志生果欄的店主阿俊說：「寫上甚麼日本種、韓國引進，那到底是引進了甚麼？原來只是引進了技術，種植的種子、泥土、氣候都不一樣。有些市民會以為日本種是日本種植，韓國引進是韓國進口，很容易引起誤會。」

不想墮入偽日韓水果的陷阱也有方法。第一個就是便宜莫貪，平貨多數假。「有時價錢上面都分到真假。例如有店舖寫日本香印30元，大家真的要分析吓。正常200多300元才買到一大串，即使小的也要100多元。如果價格差別太大就要小心。」第二個就是「產」字最重要。「沒寫上日本產、韓國產，就一定不是那個地方種。日本所有事都分得很仔細，例如寫明鳥取縣生產的日本梨，會將鳥取哪個地方選回來都列明。有些水果還會印上農夫的名字，甚至樣子。」第三個就是包裝十年如一。「日本水果的盒很少會轉款。如果今年見到盒不同，裏面的東西不同，你就問一問老闆今年是否改了盒。如果他說不是，那你可能就不是買到你想要買的水果了。」

自由市場，百貨應百客。阿俊表示做生意最重要老實，不要瞞來瞞去。「你店舖喜歡賣哪個國家的生果都沒有問題。只要你交待清楚地方的來源，而客人又接受去買，其實雙方都沒有問題。當然知道產地的客人，買回去亦不要埋怨味道不及日本好，正所謂一分錢一分貨。」

採訪：梁德慧

攝影：馮嘉雯

林記水果

地址：黃大仙大成街街市S135-S136

電話：9199 5181

營業時間：7am-7pm

志生果欄

地址 ：油麻地石龍街21號

電話：2332 5483

營業時間：2am-12nn

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