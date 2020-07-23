大埔熱狗店｜月賣六千隻 中四輟學16歲學廚 佛系經營開三店：養到夥計最心滿意足

熱狗，腸仔加上麵包就成，是很經濟的快餐。在IKEA，一隻熱狗不用十元就有交易。然而有間本土熱狗店，一隻熱狗賣四五十元，但憑着款式多、質素好，吸引不少捧場客，全香港更有三間分店，單是大埔廣福道店，就月賣6,000隻熱狗。

37歲的老闆Karl，謙稱自己不是甚麼熱狗達人，他16歲開始打工，以前從沒有想過要開店，種種一切，純屬無心插柳，一切都源於際遇與其佛系的性格。

俗語說，「細個唔讀書，大個做運輸」。讀不了書，從事運輸行業，可能是唯一出路，當年Karl中四輟學後，看到住所樓下的港式餅店請人，就去見工。店舖小小，賣的都是港式叉燒包、忌廉蛋糕等。年輕人，總想嘗試不同的事物，做不夠半年，Karl便辭職，進了一間日本集團開的蛋糕店工作，認識到人生第一位師傅。師傅是日本人，比他只年長約十年，其認真的工作態度打動了他。「他好肯做，對於食材很執着，但他真的很惡。」工作認真，對食材執着，注重培育員工，全部都影響到Karl日後對工作及煮食的態度，亦令他決意留在飲食行業發展。及後，Karl開過甜品店，又做過飲食公司管理層，輾轉之下，最後卻開了一間西餐廳。

「我有一個很要好的小學同學，從小便一起玩到大，稱兄道弟。年輕時他在西餐廳工作，我在甜品店工作，他說未來想一起開店，每人負責一個範疇，兩兄弟拍檔。」然而最終開餐廳的契機，卻是朋友的離世。「大概十年前他想不開，選擇離開人世，開一間西餐廳叫作了卻自己的心願，做到一件我一定要做到的事，還了他的心願或是我的心願也好。」

餐廳除了經營西餐，亦跟隔壁的拳館合作製作營養餐，合作兩年後，因為一次意外沒有開店，卻造就了這熱狗店誕生。「有天我沒開店還是遲了開店，在其他店買熱狗回去，大家覺得幾好吃，其中一位拍檔問做不做到，我說做到，那就做吧。」

自己研發過後，意外受到大家歡迎，拳館拍檔建議一起開熱狗店，剛好見到有個不錯的舖位，加上有可信的拍檔，他最終將西餐廳結業，主力做好熱狗店。

「總有放下的時候，不是經常緬懷過去，在適當的時候，要完結就是要完。」

熱狗店由大埔李福林道開到廣福道，再開到上環，野心挺大的，但Karl還是那一句「隨緣」，而且這生意並不如別人想像中的好賺。一來成本貴，材料費佔了差不多總成本四成，二來三間店合共亦請了十多名年輕人工作，人工支出也不輕。「你身在這行業又要發展，那有心入行又想做，為何不去培育？我都是這樣被師傅培育出來。」

授之以魚不如授之以漁，亦一如當年日本師傅對他的教導及影響，過了二十年，現在到他去身教他人。他沒有要計劃未來一年要開多少分店，亦沒想到要賺多少錢，反而普通而實在。「我能養到自己的夥計，大家都夠錢花、做得開心，我都心滿意足。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Bulldog Hotdog

地址：大埔廣福道60-62號地下C舖

電話：2608 2523

營業時間：星期日至四12nn-12mn；星期五至六12nn-2am

人均消費：$51-$100

詳情︰https://bit.ly/3kmSiNV

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