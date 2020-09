名廚三餸一湯｜名廚李志偉菜單 均安頭菜雲耳蒸桂花魚片 Steamed Mandarin Fish with Pickled Turnip and Cloud Ear Mushroom

均安頭菜雲耳蒸桂花魚片

材料:

大桂花魚片 1條

均安大頭菜 20克

雲耳 40克

紅棗 20克

葱 20克

薑 20克

陳皮 10克

紅椒 10克

油 少許

豉油 少許

調味料:

鹽 少許

糖 少許

生粉 少許

麻油 少許

胡椒粉 少許

水 少許

做法:

1. 桂魚肉以起雙飛方法,切出魚片,然後加鹽、糖、麻油、胡椒粉、生粉及水拌勻,醃一會。

2. 均安大頭菜先切掉菜葉部份,然後切成絲,加水浸洗一會;陳皮、紅棗、薑及紅椒切成絲,備用。

3. 雲耳放入加了鹽的滾水中汆水,撈起鋪在碟上,然後鋪上桂魚片在

碟上,放上陳皮絲、薑絲、紅棗絲及大頭菜絲。待水滾,放魚進去蒸4分鐘。

4. 把魚取出,放上葱花及紅椒絲,灒上滾油及豉油即可,完成。

Steamed Mandarin Fish with Pickled Turnip and Cloud Ear Mushroom

Ingredients:

Mandarin fish (deboned) 1pc

Junan pickled turnip 20g

Cloud ear mushroom 40g

Red date 20g

Scallion 20g

Ginger 20g

Dried tangerine peel 10g

Red chili pepper 10g

Oil little

Soy sauce little

Seasoning:

Salt little

Sugar little

Corn starch little

Sesame oil little

Pepper little

Water little

Method:

1. Slice mandarin fish fillet with butterfly cut, marinate with salt, sugar, sesame oil, pepper, corn starch and water.

2. Remove the leaves of pickled turnip, then cut into thin slices, soak in water; thinly slice dried tangerine peel, red date, ginger and red chili pepper.

3. Blanch cloud ear mushroom in salted water, drain and spread on a plate, then spread mandarin fish slices on top, scatter tangerine peel, ginger, red date and pickled turnip slices over fish, steam for 4 minutes.

4. Remove the fish from heat, garnish with sliced scallion and red chili pepper, drizzle with hot oil and soy sauce, serve.

