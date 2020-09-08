神秘美食｜觀塘清湯腩店$43罕有手工菜 只用牛頸脊＋大腿內側 每日限量10斤

「一般粉麵店很少有這款食物。去過這麼多粉麵店，暫時在香港，只見這裏有得吃。」食客譚先生是觀塘正九清湯腩的常客，不過今次卻不是為了清湯腩而來，而是為了店中罕見的另一款小吃。香淳嫩滑，口感彈牙，到底是何物？

答案是牛肉羹（$43），有小($28)有中($35)有大($43)！這間今年5月開業的清湯腩店，以新鮮牛腩製作，招牌清湯坑腩河($47)鬆軟有肉香，開業不久已頗受街坊歡迎。不過小店餐牌上，卻有一款牛肉羹，走遍全港大小清湯腩店都找不到。

這牛肉羹其實是福建菜，為何會在一間清湯腩店有售？大廚吳師傅雖然是潮州人，但18年卻在福建晉江學習廚藝，學會了做當地常見的牛肉羹，加上小店老闆亦是福建人，所以雖然沒有太多香港人認識，銷量亦不多，也決定在小店賣此物。

肉羹在台灣亦有，但多用豬肉；杭州亦有西湖牛肉羹，和小店賣的牛肉羹是否一樣﹖吳師傅表示完全不同，首先福建人比較挑剔，傳統上只用牛頸脊和大腿肉側：「先把牛肉剁成蓉，再把番薯粉搓到牛肉裏，一邊搓一邊加水，再一邊加番薯粉搓差不多兩小時。」吳師傅沿用傳統手法，只添加番薯粉跟鹽，堅持不添加味精和硼沙。因為工夫繁複，所以它又被稱為功夫牛肉羹，每天限量供應：「因為那些部位不容易找齊。如果今天只有十斤肉，賣完便算。」

每條牛肉如大拇指大小，入口爽脆彈牙，口感像牛丸，但細嚼卻滑嫩，而且頗有牛肉味。湯汁用牛滑湯和牛腩汁勾成芡汁，包裹着肉羹來吃，建議食法是加一點陳醋，更開胃，把肉的鮮味帶出。師傅指牛肉羹有暖身功效，過一陣子天氣轉涼，就更適合吃。





採訪、攝影：《飲食男女》





正九清湯腩

地址： 觀塘物華街19-29號群星大廈地下C號舖

電話：28380081

營業時間：10am-12am

詳情︰https://bit.ly/2H1CzWt

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