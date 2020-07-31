煲湯食譜｜湯水達人Natalie：入秋要養肺 白果雪梨煲鵪鶉

材料：
1）雪梨乾6-8片
清熱潤肺、解渴、滋潤皮膚
2）粟米2條
舒緩脾胃虛熱、養胃氣
3）虎乳靈芝1両
補肺益氣、提高免疫力、有助舒緩氣管敏感，特別適合肺弱朋友
4）白果約20粒
潤肺、化痰、舒緩肺虛喘咳、脾腎兩虛
5）鐵棍淮山2支
以養陰補水為主，特別對睡得不好、陰虛內熱有幫助
注意：新鮮淮山不一定是鐵棍淮山，鐵棍淮山是特別幼身的
6）肉眼半斤
7）陳皮2塊
健脾、化氣、化濕
8）鵪鶉2隻
高蛋白、低脂肪、補中益氣、補虛勞、強筋骨，特別適合體質虛弱及瘦弱小朋友
做法：
1）鵪鶉去除肺部，切去尾部，凍水汆水
2）肉眼凍水汆水
3）白果用熱水灼10分鐘後，立即放進凍水浸，較易去皮，再用牙籤去心
4）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水浸，避免氧化變色
5）虎乳靈芝浸10分鐘
6）粟米切件
7）陳皮浸軟，可以依個人需要刮瓤
8）雪梨乾用清水略沖，浸 10分鐘
9）水大滾將所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉細火煲2小時完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、潘樂文
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