煲湯食譜｜湯水達人Natalie：入秋要養肺 白果雪梨煲鵪鶉

材料：

1）雪梨乾6-8片

清熱潤肺、解渴、滋潤皮膚

2）粟米2條

舒緩脾胃虛熱、養胃氣

3）虎乳靈芝1両

補肺益氣、提高免疫力、有助舒緩氣管敏感，特別適合肺弱朋友

4）白果約20粒

潤肺、化痰、舒緩肺虛喘咳、脾腎兩虛

5）鐵棍淮山2支

以養陰補水為主，特別對睡得不好、陰虛內熱有幫助

注意：新鮮淮山不一定是鐵棍淮山，鐵棍淮山是特別幼身的

6）肉眼半斤

7）陳皮2塊

健脾、化氣、化濕

8）鵪鶉2隻

高蛋白、低脂肪、補中益氣、補虛勞、強筋骨，特別適合體質虛弱及瘦弱小朋友

做法：

1）鵪鶉去除肺部，切去尾部，凍水汆水

2）肉眼凍水汆水

3）白果用熱水灼10分鐘後，立即放進凍水浸，較易去皮，再用牙籤去心

4）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水浸，避免氧化變色

5）虎乳靈芝浸10分鐘

6）粟米切件

7）陳皮浸軟，可以依個人需要刮瓤

8）雪梨乾用清水略沖，浸 10分鐘

9）水大滾將所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉細火煲2小時完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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