北角星馬菜｜馬來西亞大廚坐鎮小店 $160檳城街頭排骨山 $82新加坡喇沙

疫情下不能去旅行，相信大家都特別想念外國的美食，北角這間新開的星馬餐廳，由十年經驗的馬來西亞大廚打理，口味正宗，所以幾乎日日爆滿。裝修採用木色及綠色，搭配吊扇、藤椅及植物擺設，充滿星馬風情。

咖吔菜式多樣化，包括沙律、湯麵、串燒、甜品等。雖然店名為咖吔，但菜式主角是打卡必點的檳城街頭排骨山（$160），以豬頸脊與白胡椒、薑、蒜茸、香茅等熬煮2小時，再淋上芫荽、蒜茸、青檸、辣椒製成的酸辣汁，入口酸辣開胃，肉質嫩滑；新加坡喇沙（$82）鹹香酸辣，喇沙膽用南薑、蝦米、桂皮等十多種香料炒製5小時，再加入椰奶，香氣特濃。

另一道招牌菜是檳城蝦麵（$86），先將十款香料打成醬，再炒香蝦頭蝦殼，混合加水熬成湯底，濃郁帶蝦鮮，使用摻摻麵底，口感豐富；海南雞飯拼白胡椒肉骨茶（$118）用三黃雞製作，肉質嫩滑富油香，油飯粒粒分明，搭配肉骨茶清新解膩；串燒拼盤（$88）有雞肉、大蝦及魷魚鬚，蘸上秘製參巴醬，香濃惹味。整體味道正宗，難怪開業不久已吸引很多客人，余生表示﹕「喇沙麵味道濃郁，雞肉滑溜，油飯亦香，可以再試。」

咖吔 Kaya

地址：北角渣華道123號北角匯2期地下G09號舖

電話：2576 8989

營業時間：11am-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/35Zcjq6

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！