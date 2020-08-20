XO醬比拼｜戴龍師傅盲試16款XO醬 本地$108老牌瑤柱色澤金黃 台灣品牌以平均取勝

XO醬是香港特產之一，起源眾說紛紜，有說起源於80年代的高級酒家，以矜貴見稱，及後慢慢普及，到今天各大小品牌也相繼推出，在超市、街市隨手買得到，價格由數十元至數百元都有，豐儉由人。

今次請來曾拍過星爺《食神》、現年72歲的戴龍師傅一次過盲試16款XO醬。「印象中，我大約18歲，和馥苑總廚劉以德一起吃夜宵，當時跟他喝XO酒，他帶這醬給我試，這醬是否他發明我不知，而用了XO的名字，代表了這醬很厲害。」

「主要材料是瑤柱、火腿及蝦乾，好的XO醬就是這些材料夠香濃。當時主要用來配清淡的食物如海鮮，現因為普及了，很多也用來撈麵撈飯。」今次盲試，以色、香、味三項標準來評分，顏色不能太黑太深色，瑤柱要帶金黃色，油不要太多；香味講究，瑤柱夠鮮香、金華火腿夠鹹香，還有淡淡剷過的蝦乾香；味道不能太辣，能吃出瑤柱、火腿及蝦乾主要材料味道。

星饌 $139/280g

油不會太多，帶有輕微的火腿蓉、剷蝦的味道，微辣剛好，惟顏色不太好，未夠金黃。(10.5分)

南丫島富榮 $109/220g

脫離了XO醬特色，像小食一樣一粒粒的很奇怪，不是醬的質感且油很多。(7.5分)

華人廚房 $66/230g

沒有XO醬的感覺，好像東南亞一種醬，但又不像沙茶。(6分)

半島酒店 $395/220g

味道有些奇怪，又接近XO醬，又好像不接近，好奇妙。(9分)

蘇太名醬 $78/100g

顏色差一點，接近醬的質感，但油太多，嗅下去都有瑤柱香和剷過的蝦乾味道。(8.5分)

嘉麟樓 $380/220g

顏色不錯，但油很多，主力吃到瑤柱，相反其他配料不夠，做不到XO醬的材料配搭。(9.5分)

老友記 $60/210g

好像只得蝦皮，又不是櫻花蝦，蝦皮很便宜。(7.5分)

Nicole’s Kitchen $260/180g

有些瑤柱，但口感很硬，蒸得不夠腍，第二剷瑤柱時剷得不夠久，不太接近XO醬的感覺。(8分)

嘗味手作 $208/180g

不喜歡它的顏色太黑，不知加了甚麼醬，變成黑色，好迷糊，不知有甚麼在其中。(7.5分)

大孖 $108/230g

顏色很好金黃色，個人認為太辣，XO醬不能太辣不是人人能接受，因蘸海鮮不能太辣。 (10.5分)

黃枝記 $188/160g

瑤柱撕不碎，辣度適中，但油太多，所以配料少。味道不夠XO醬那種霸道。(9.5分)

鑽石酒家 $178/190g

又是顏色不好，它的瑤柱不好，黑色的。不知道是甚麼醬，是甜的，吃不出是甚麼。(7.5分)

魔鬼媽咪 $128/220g

這顏色當然不好，像豉油，瑤柱又是很硬，剷得太耐所致，所有材料都是硬邦邦，如果假牙，真的吃不到。(8分)

大師姐 $188/168g

有豆豉很奇怪，第一次吃XO醬有豆豉，個人覺得不配。它的瑤柱不錯，是金黃色。(9.5分)

肥仔銘 $128

味道不錯，但吃不到瑤柱。輕微辣，如果撈麵一流，但蘸清淡海鮮帶不出海鮮鮮味，因它脫離了應有的材料。(9分)

文記 $40/200g

不是XO醬的感覺，沒甚麼瑤柱，靠的是醬本身的味道，醬味道不錯。撈麵撈飯也不錯。(8.5分)

盲試完畢，戰況激烈，台灣品牌星饌及香港本土品牌大孖以總分10.5分，成為雙冠軍。前者勝在各方面平均，而後者色澤最金黃，成為師傅心目中最好的XO醬。

採訪、攝影：《飲食男女》

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