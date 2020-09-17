香港製造｜$88紅燒鮑魚＋鮑魚蝦子麵 鮑汁夠鮮味

蝦子麵一向是即食麵王者，煮法方便，感覺又比較健康，一直受市民歡迎。最近就有品牌推出一款新的鮑魚蝦子麵套裝，不用$100已有蝦子麵及鮮鮑，比市面其他對手便宜，到底味道如何呢？

紅燒鮑魚拼鮑魚蝦子麵套裝（$88），一盒共有四個蝦子麵和一罐罐裝鮑魚，既能煮成傳統湯麵，亦能倒走湯底變身撈麵，除開四餐也不過廿多元，相當化算。打開罐裝鮑魚，裏頭共有六隻大連鮑魚，光看體積不算大，但鮑汁很多，可以留作撈麵時作撈汁。

鮑魚蝦子麵的煮法簡單，將麵餅加水煮熟，就可以直接連湯食用，原汁原味。味道方面，湯底比一般蝦子麵濃郁，鮑魚味香濃，亦有蝦子的鮮味，另外麵質亦爽彈，沒有鹼水味，味道同樣比坊間的蝦子麵餅更為突出，富有鹹香。

如果煮成撈麵，隔走湯底之後，反而蝦子味比湯麵時明顯，麵質也變得更加爽滑，各有各有優點。雖然鮑魚體積偏小，但勝在煮得軟腍，味道都不錯！

紅燒鮑魚拼鮑魚蝦子麵套裝

HKTV Mall有售

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