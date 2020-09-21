尖沙嘴酒吧｜星期一至三優惠！白酒買一送一 $5隻雞翼抵食 $168炸魚薯條送兩支啤酒

早前政府頒布限聚令，一群酒鬼壓抑已久，現在既然已經放寬，自然要喝個痛快，尖沙嘴一家酒吧ND42 Bar & Lounge推出了星期一至三限定優惠，酒鬼們不要錯過！

星期一晚上8時後，Prosecco和Moscato有氣白酒有買一送一優惠。星期二全日，原價$244的炸魚薯條套餐就會減至$168，每份炸魚薯條更送兩支啤酒，等於打了七折。炸魚薯條有三大塊炸魚，非常香脆。

如果是雞翼迷，星期三優惠最化算。星期三全日點單一杯酒精飲品，便可享每隻$5雞翼，每一杯酒最多可以點6隻。可以點啤酒或者是雞尾酒等，Rose Apple The Light（$108）適合女士，用新鮮蘋果、玫瑰花混合氈酒，入口清甜。雞翼一共有7款口味如四川風味、芝士、蜜糖香蒜、水牛城等等，全部都是自己做的醬汁，入味而不鹹，配酒最適合不過。

除了佐酒小叮，酒吧也提供十多款食物，招牌菜是自製薄餅Forest Pizza with Parma Ham（$128），即點即做。麵糰用是意大利麵粉，餅底鬆脆有韌性，小吃蟹肉餅（$108）亦是自製，蟹肉混合了雜香草、彩椒跟芝士粉，每口都有蟹肉。現在午市也有主食提供，不過款式每日不同，都是$68起，其中一款蜆肉意粉用新鮮蜆肉煮，酒香濃郁。不只能喝酒，亦是和朋友吃飯的好去處。

採訪、攝影：《飲食男女》

ND42 Bar & Lounge

地址： 尖沙嘴漆咸圍1-3號多福大廈地下A號舖

電話：2462 8338

營業時間：1pm-11:45pm

詳情︰https://bit.ly/3hTgdTB

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！