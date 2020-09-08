藍帶女廚賣甜品｜受媽媽離世激勵 30萬開網店賣珍珠奶茶蛋糕 同性太太支持：有夢想就要有熱誠去做

「比起打卡的造型蛋糕，我更着重於蛋糕的質感味道。」網上甜品店多不勝數，「呃like打卡」 佔不少數，用心保留最簡約原味的難尋，AW Patisserie主理人Alison自小愛做蛋糕，憑着一腔熱血隻身到巴黎藍帶深造，回港保持初心，以質素行先作為出品宗旨，「這品牌恍如我第二個生命。」

Alison讀書時已很愛做蛋糕，「即使不太相熟的同學生日，我也要做個蛋糕，還要提前兩星期問她喜歡吃甚麼蛋糕。」甚至現時，她仍清楚記得每個同學喜歡甚麼蛋糕，但為了不負家人期望，中學畢業後，選擇升讀傳統大學酒店管理學系，放棄了原本想報讀的烹飪學校。

但仍未撲熄她做餅的心，畢業後加入大型飲食集團，三年後下定決心到巴黎藍帶學藝，「有很多不同國籍的同學，但廚師是法國人，上課時會有一個英文翻譯員，因為獲分發的食譜就只有食材和份量，不會有步驟，所以必須很專注去聽他說的，跟我想像很大出入。從懂法文的同學口中得知，那位翻譯員亦不是太準確，很多重點也沒了，要問回同學，哈哈哈......」儘管如此，她仍是一位勤力的學生，張張筆記寫得密密麻麻，「經過一個正規流程，令我對甜品整個框架清晰很多，以前就如盲人摸象。」

原本計劃藍帶畢業後，留在當地實習，但因為媽媽患癌而趕急回港，最後媽媽的離世，令她有另一番體會，「人一世物一世， 很多事你不去做就做不到。」這份決心亦得到同性太太Roy支持，「我是100%支持，她現在還年輕，沒甚麼經濟負擔，何不去實踐自己夢想。」

花30萬打造屬於自己的甜品小天地，用心的經營品牌，亦令Alison慢慢從失去至親的傷痛中走了出來，「我覺得烘焙是一個治療，可以專注在你喜歡的東西上，會忘記一些你不想回憶起的東西。」

小店的甜品，以Alison學習到的傳統法式甜品為基礎，加入一些本地的元素，最近主打的新鮮榴槤泡芙塔蛋糕，在傳統法式吉士中，加入了當造的新鮮榴槤肉同煮，榴槤味融入其中，味道新鮮，賣相亦可愛，一粒粒泡芙堆砌成小樹形狀，外形味道兼顧。她亦是行內率先推出珍珠奶茶蛋糕的頭一批人，以伯爵茶戚風蛋糕作底，佛手柑味香，切開還有流心伯爵茶餡，蓋上芝士奶蓋和海鹽，珍珠則是在客人來取蛋糕前，才加入沖繩黑糖同煮，以確保珍珠的彈性。伯爵茶芝士蛋糕則長期熱賣，由餅底、cream cheese、Mascarpone layer、伯爵茶茶碎鮮忌廉組成，層次豐富，口感紮實，奶味香濃但不過膩。

「我現在自己一個做，發現自己喜歡小店模式，自由度更高。」做得開心，背後少不得相戀四年，去年結婚的太太Roy幫忙，「我一做蛋糕就會很專注，很多事我就處理不了，所以也交給太太做。」貨源、工場地點，乃至洗碗，亦由另一半幫忙處理。

兩人的故事亦由甜品緣起，才相識兩天，Alison已做了首個甜品給Roy，Roy年長Alison十多年，在她心目中Alison是一位簡單而又勇敢的人，「其實她唸完大學，可以有很多出路選擇，但她仍然選擇去做甜品，因為她真的很熱愛這工作，聽到客人稱讚我們出品，其實她已很開心。」雖然看到Alison常常工作至夜深，她亦十分心痛，但明白對方為夢想的付出，「你有時要擁抱一個夢想，就是要有這熱誠在。」Alison也甜蜜地說，「如果沒有她，我應該做不到這事。」對她而言，蛋糕佔據了她生命的大部份，「我喜歡到可不用放假，現在開了這家小店，我就想每一天也回來。」

採訪：施海倫

攝影：潘志聰

AW Patisserie

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