三餸一湯｜菠菜雙菌湯 Spinach and mushrooms soup

菠菜雙菌湯

材料:

菠菜200克

排骨250克

草菇8粒

杏鮑菇1隻

薑2片

水900毫升

胡椒粉少許

鹽少許

糖少許

做法:

1. 排骨汆水。煲滾水,加入薑片和排骨,滾起收中火煲30分鐘。

2. 菠菜切根,再切段。杏鮑菇對切,再切長片。草菇切片。

3. 開蓋,加入雜菌大火滾5分鐘,加胡椒粉、鹽和糖,加入菠菜煮軟即成。

Spinach and mushrooms soup

Ingredients:

Spinach 200g

Spareribs250g

Straw mushroom 8 pcs

King oyster mushroom 1 pc

Ginger 2 slices

Water 900ml

Pepper Little

Salt Little

Sugar Little

Steps:

1. Blanch spareribs. Boil 900mL of water, then put in ginger and spareribs. Bring to boil then turn to mid heat for 30 minutes.

2. Cut the roots of spinach and cut in pieces. Cut king oyster mushroom in half, then slice it. Slice straw mushroom.

3. Open the lid, put in mushrooms and boil in high heat for 5 minutes. Season the soup with pepper, salt and sugar. Put in spinach cook until soft.

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!