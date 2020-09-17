沙田小食｜街市家庭式小食店 $22潮汕小米餃 $40秘製韭菜餃

香港街邊小食店林立，不過多數都很公式化，食物款式大同小異。沙田沙角街巿去年設立小食區域，裏面有一家小吃店玲食蜜語，大部份小食堅持自家製。

玲食蜜語是家庭式經營，由余生一家經營，最特別是家鄉小米餃（$22），是老闆的家鄉潮汕小食。小米餃外皮是番薯粉做，裏面包豬肉餡和大地魚粉，有點像韓式小籠包，口感煙韌。餡料有很濃郁的大地魚香味，吃的時候建議加一點蠔油跟辣椒醬。

餃子只有秘製韭菜餃（$40）一款，餡料是韭菜豬肉餡，同樣添加了大地魚粉跟一點花生醬，味道濃郁，帶一點點花生香。煎釀三寶（$20／6件）用的是鯪魚肉，魚肉膠沒有細骨，非常滑身，魚肉也頗彈牙，炸得並不乾身。手工腸粉（$26）是早前盛極一時的皺皮腸粉，米漿用的是舊米，每日開店前磨好。配料都是常見的雞蛋、蝦米等，淋上秘製豉油。不過腸粉味道偏淡，也沒醬油和米香。香煎墨魚餅（$35）都是自家製，每一塊形狀不一。裏面有墨魚粒，非常彈牙。

小店小吃的款式多，以自製食物而言，價錢算化算，所以不少街坊捧場。客人Ricky已光顧三次以上：「我知道這裏有很多小食，都是他們自己做。這裏是比較特別，附近都沒類似的食物和選擇。」

採訪、攝影：《飲食男女》

玲食蜜語

地址：沙田沙角街5號沙角商場地下沙角市場S-SK62號舖

電話：6191 9664

營業時間：9am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3hRss3c

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