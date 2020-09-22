食在台灣｜台灣米芝蓮專訪 台北頂級扒房晉升一星 重金建自家牛扒熟成室

《台中台北米其林指南2020》日前揭曉，而連續2年獲得米其林餐盤肯定的國賓飯店「A CUT」牛排館晉級摘下一星，也是繼「教父牛排」之後第二家拿到一星的牛排館，行政主廚凌維廉開心表示:「拿到一星時真的很爽！」擁有自家熟成室，是台灣同業的先鋒，且用的是好萊塢明星最愛的牛排，加上主廚注重每個「溫度」細節，終於被肯定。

「A CUT」牛排館於2007年在國賓飯店內開設，雖餐廳只有100個座位，但去年就創下累計逾4萬多名饕客上門的驚人紀錄，贏得「億萬級牛排館」美譽。「A CUT 」之所以取名為「A Cut」，其中的「A」即意指最優質的牛排、風格與服務，同時又以現代裝潢、開放式廚房，成為台北老饕的最愛的牛排館之一。

一進「A Cut」前廳低調奢華，有著整面牆的酒櫃，鑲滿寶石的吧台是一大亮點，吧檯桌面選用褐色馬鞍皮，濃厚的真皮風味更強化質感，在未入主餐區前，可先在這個「品酒空間－A Bar」來上一杯。而餐廳裝潢主題就是「紳士風格」，踏入主餐區後，對比色強烈的純羊毛地毯結合古典精緻的桌椅、天花板上垂吊的水晶燈，皆是來自捷克水晶工藝品牌，設計師特地飛抵台灣經過多次溝通與企劃，再返回捷克以手工精雕細琢80盞，也讓「A Cut」整體視覺感更往上提升。

有別一般牛排餐廳，「A Cut 」擁有豐富的藏酒，屢獲葡萄酒權威雜誌「Wine Spectator」頒發「最佳卓越獎」，並被推薦為「葡萄酒愛好者必須知道」的餐廳。而「A CUT 」是台灣第一批投入自製熟成牛排的餐廳之一，「A CUT跟其他牛排館最大的不同，就是我們有自製的熟成室，從美國、澳洲、日本空運不同的牛肉進來，自製熟成。」凌維廉坦承，雖然重金打

造熟成室，但其實剛開始團隊也面臨一直失敗的情況，製作不出理想的牛排，花了非常多的時間去找出原因，才找到最適合台灣氣候的熟成條件，除了技術外，凌維廉也指出：「乾式熟成牛排的核心，其實最重要的還是牛肉本身。」

「A CUT 」的牛排使用美國和澳洲進口的上等牛肉部位，偶爾會使用來自日本的和牛，以美國來說，加州Brawley地區BRANDT家族的牛肉，有完整的供應鏈追蹤，讓牛隻從出生、飼養到銷售，每個步驟都有完整的RFID標籤和條碼追蹤系統，純玉米飼養，且不施打類固醇和抗生素，因此牛肉吃起來特別鮮嫩且富有甜味。

澳洲部分則是來自塔斯馬尼亞的牛肉，是澳洲自然生態保護最完善的地方，羅賓島是位於塔斯馬尼亞西北角的一座小島，水質純淨且環境鹽分較高，羅賓島的和牛是在1993年由當地Hammond家族引進，是世界聞名的但馬(Tajima)和牛中油脂最為豐富的品種之一的Michifuku(道福)，飼以當地牧草及鄰近國王島的海草，相較於當地的牛排館，「A Cut」因都是採用最新乾式熟成技術，所以味道更加純淨濃郁且多汁。

除了這兩款肉品，凌維廉對找出更好牛肉的企圖心，也從去年再度引進美國「Flannery」肉舖所販售的牛排可看出。據說，在加州的美食饕客與好萊塢明星間，流傳著一份必吃的神祕牛排餐廳名單，而這幾間餐廳的共同點是都選用了「Flannery」肉舖販售的牛排，這也吸引了凌維廉的好奇心，前後花了近4、5個月的時間，前往美國舊金山北部與「Flannery」交涉，並設法引進該明星肉舖所供應的荷斯登（Holstein)品種牛肉，最後終於成功引進台灣。

凌維廉將得來不易的荷斯登牛排，經過21天拿捏得宜的乾式熟成技術，先以碳火將表面烤到略焦，再放進烤箱烘烤，將牛肉風味更加集中，烤出的牛排口感與香氣，幾乎勝過安格斯牛，也讓吃過的人都為之驚豔，大受歡迎，也因此成為常態菜單。

除了牛排外，只要吃過「烤巴克夏黑豚肋眼」的人也是驚呼連連！選用來自宜蘭的噶瑪蘭豬，帶骨肋眼部位熟成7天後，再浸泡在牛奶一整晚，吃起來口感外皮帶脆，裡頭的肉質軟嫩。前菜到配菜也不馬乎，每季更換一次，凌維廉善用台灣在地食材，不斷求新求變，將台灣與西式料理結合，深得本地與外來客人的喜愛。

如新一季菜單裡的「香煎虎蝦」，凌維廉以時令水果來做配搭，將新鮮柚子加上蝦汁來為基底，再佐上酸甜開胃的柳橙蘿蔔泥，並特別選用「馬背起司」(Caciocavallo cheese)，刨成薄片後再火烤，烤過的馬背起司更濃郁，虎蝦口感緊實Ｑ彈，沾上醬汁一同入口，香氣直衝鼻樑，多層次風味讓人印象深刻。

「熟成鴨胸」經過7天的乾式熟成後，搭配由新鮮梨子、白酒醋與檸檬汁調成的醬汁，鴨胸煎至外皮略微酥脆，鴨肉的肉汁與酸香清新的醬料濃淡結合，鮮明的味道，更顯相得益彰。凌維廉說：「我們其實很注重台灣在地的優良食材，像花蓮的玉里鴨、宜蘭的噶瑪蘭豬，一年四季我們都會換菜，會跟優良的在的小農合作。」

凌維廉還說:「其實不止鹹的料理，甜點我也喜歡加入一些台灣元素跟食材，就是想做一些好玩的東西吧。」果然不出意料，本季的甜點「紅豆舒芙蕾佐鹹蛋黃冰淇淋」就是那麼好玩，將最本土代表性的兩個食材紅豆與鹹蛋黃結合，挖開熱呼呼的紅豆舒芙蕾，紅豆的香氣隨著溫熱的蒸氣飄出，口感鬆軟的舒芙蕾與綿密濃郁的紅豆完全緊密結合，這時搭佐灑上鹹蛋黃做的的金沙冰淇淋，甜中略帶獨特的鹹香，懷舊感十足。

米其林指南官方給「A Cut」相當高的評價：「餐廳選用美國與澳洲為主的上等牛肉，其中推薦屬肋眼芯部位的A Cut牛排，在富有經驗的主廚處理下，軟嫩且肉香淋漓，令人口齒留香。前菜與甜點每季更換，讓常客每次光臨都有不同享受。」拿下一星殊榮雖然才沒多久，但餐廳的客群似乎也開始有了改變，來用餐的新面孔變多了，客人的穿著打扮也有了變化，凌維廉說:「我注意到，以前來用餐的女生大概都穿得蠻休閒的，但我們拿了星之後，來用餐的女生開始穿小禮服的居多，變得隆重許多。」

從餐盤晉升到星級，團隊得受到莫大的鼓舞，「A Cut」過去兩年也更著重在有溫度的細節面上，對於明年將如何持續保持星等，凌維廉謙虛的說：「其實我們還是平常心，把該做的細節跟服務做好，我們都會努力的把它維持住。」他也表示，未來發想新菜色，還是會持續挖掘優良的食材，提供顧客更美好的用餐體驗。

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