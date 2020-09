三餸一湯｜清蒸太陽魚 Steamed Sunfish

清蒸太陽魚

材料:

太陽魚1條

葱少許

薑片4片

調味料:

蒸魚豉油3湯匙

熱油3湯匙

鹽少許

做法:

1. 葱切段。

2. 魚洗淨放上蒸碟,鋪上薑片,再灑上少許鹽和油。(TIPS:太陽魚魚骨比一般淡水魚少,吃時不用怕太多骨)

3. 猛火蒸8分鐘。

4. 放上葱段,淋上熱油和蒸魚豉油即成。

Steamed Sunfish

Ingredients:

1 Sunfish

Some Spring Onions

4 Slices Ginger

Seasoning:

3 tbsp Steamed Fish Soy Sauce

3 tbsp Hot Oil

Some Salt

Step:

1. Cut spring onion into sections.

2. Rinse the fish and place in a plate. Put on ginger slices and sprinkle with some salt and oil. (TIPS:Sunfish has less bones than regular freshwater fish, which will be easier to eat.)

3. Steam with high heat for 8 minutes.

4. Put sectioned spring onions over steamed fish and drizzle hot oil and steamed fish soy sauce.

