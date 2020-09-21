中環Café｜四層打卡Café 賣日本杯碟＋茶具＋古着 $118和牛漢堡便當

最近有不少吸睛的咖啡店開業，在中環的鴨巴甸街也有新咖啡店登場，一共4層，各有不同用途，到處都是漂亮打卡位！

地下一層是咖啡店和酒吧，主要賣花茶和輕食，到晚上會變成酒吧，提供特色雞尾酒和啤酒。最特別是用便當布包住的便當飯，最受歡迎是黑松和牛漢堡盛盒（$118），客人需要自己拆開便當布包裝，十分有趣。和牛漢堡充滿肉汁，飯糰造型也十分可愛。

負責人Yannie表示店舖走日式風格，除了裝修，也想在食物有日本元素，「我覺得日本女生每早為老公做便當，給他上班時候吃，十分溫馨，所以我們也想客人能感受到這種感覺。」還有千層蛋糕作甜品，綠茶千層蛋糕（$58）和Oreo千層蛋糕（$58）是最新推介的產品，大大件，在區內價錢算是合理。花茶也是咖啡店主打的產品，客人可以根據自己的喜好調整花茶份量，配上精緻的茶具，女生愛不釋手。

上一層是賣衣服和茶具碗碟，Yannie解釋，以前和男朋友到日本旅行，去了一間兩層高的小店，裏面賣漂亮的衣服和香噴噴的麵包，讓她十分憧憬，想在香港也開一間相似的店。本來Yannie在葵涌廣場開服裝店，於是把自己的店加入咖啡店，實現了她的想法。

三樓和天台就是空間感十足、無特定用途的位置，佈置素雅，每個角落都是打卡感覺，客人可以在這裏用餐，亦可以預約整層當作party room。周末時候約好姐妹來放鬆就最適合了！

拾伍

地址：中環鴨巴甸街15號

電話：從缺

營業時間：星期日至四 12nn-12am；星期五及日 12nn-2am

詳情︰https://bit.ly/32U94hH

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！