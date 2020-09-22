觀塘餃子店｜茶記老闆娘轉戰工廈 餃子日日新鮮包 高峰日賣800隻 $45/10隻芹菜餃

觀塘工廈有不少食店，最近又新開一間，主打上海菜。老闆娘馬太之前在觀塘區開茶餐廳，卻因為租約糾紛而轉到同區的樓上舖。作為三名子女的母親，覺得快餐食品太過高鹽高油，希望為附近的上班族提供更健康的選擇。小店由她一手包辦，賣的是簡單家常菜，食物樸實無華，有家的味道。

餐廳主打上海菜，但馬太其實是潮州人。之所以能做出正宗味道，全靠有十多年滬菜經驗的丈夫傾囊相授。「都想將上海的家庭式美食帶過來這裏。我們的食物不會太講究賣相，最重要是味道好和新鮮。」上海豬扒擔擔麵($58)的豬扒炸得香脆，新鮮熬製的豬骨湯底，加入幼滑的花生醬及醬料，展現其麻、酸、辣、甜的神髓。

手工餃子($30/6隻)有白菜、韭菜、椰菜和芹菜四款口味。馬太每天回舖第一件事，就是開工包餃子，保證日日新鮮。初開店時只是賣200多隻，短短兩個月就急升3倍，最高峰試過日包800隻。餃子皮薄餡靚，粒粒都結實飽滿，難怪大受歡迎。椰菜餡鮮甜有肉汁，芹菜餡口感爽脆。

餃子可以跟醋或者秘製辣醬，這款秘製辣醬用近十款醬料調配出來，先甜後辣有辣勁。喜歡此醬的客人，還可以選擇招牌三絲冷麵($48)，以秘製辣醬拌勻，配料有素鮑、火腿及青瓜絲，醒神開胃。馬太笑說：「很多客都問能不能獨立買一樽回去，但我們不單賣醬汁，你要吃就來我們餐廳吃吧。」

家常麵

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈1樓22室

電話：3793 4756

營業時間：星期一至六 7am-5pm，星期日11am-5pm

詳情︰https://bit.ly/3iZB3lw

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