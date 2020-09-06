街市尋寶｜大埔街市過百特色蔬菜＋湯包 清嫰青瓜花＋爽脆花生苗＋印度椰子栗子湯

「秋涼九月，沒落雨，菜靚好多。」菜檔檔主黃太說。雨季剛過，又是食靚菜的時機，大埔墟街市內的卿記菜檔就有過百款特色時令蔬菜。

菜檔扎根大埔區十多年，店主黃太都堅持每日到菜欄入貨。「他們晚上十一時多割菜，兩點多就買到。新鮮不經雪藏，放在架上都比較靚。頭位買菜較靚，親自挑選，見靚才買，供貨沒那麼靚。價錢貴一元幾角，但客人食得有信心。」

賣中外蔬菜過百款，引入少見特色蔬菜。青瓜花($35/磅)是帶花的青瓜仔，含葫蘆素可增強免疫力，其維他命E則可美容養顏。除去花和尾部，洗淨後生食或煮熟均可，可作沙律、冷盤或熱食，清脆鮮嫰。花生苗($18/盒)是長芽的花生，含豐富營養素，有預防心血管疾病、防癌、美容等功效。可切開花生和芽部，又可整條炒。花生脆，芽部爽，清甜可口。藥用成效高的馬齒莧頭($32/斤)，可清熱消炎去濕毒，舒緩暗瘡、濕疹等。洗淨切段後煲湯或糖水，亦可以搗碎敷在皮膚上。

除了本地菜，黃太亦引入不少外國菜。澳洲西蘭花苗($36/斤)與一般西蘭花相似，含有豐富纖維和營養素，可抗氧化、防癌和改善心血管功能。外形比較幼長，易洗切，易入口。有綠色和紫色，綠色較腍，紫色較爽，味道清甜。坊間少見的澳洲紫羽衣甘藍($50/磅)，比綠色羽衣甘藍多了花青素，護眼防老。纖維豐富，有助腸胃健康，沙律、炒熟或榨汁均可。

開店十多年來，黃太一路求變，早前更開設網店阿嫲農莊，方便客人選購。她留意到客人不時買菜煲湯，於是想到賣湯料包，只限網店發售。「湯的配搭是由我們賣菜經驗得出，新鮮，帶出甜味鮮味，又有營養價值。」秋季推介鮮淮山印度椰子栗子湯($80/份)，印度椰子清熱潤肺，淮山健脾開胃，粟米下火，栗子暖胃，加紅蘿蔔和南北杏。椰香清甜，滋潤養肺。大小適宜，可作素湯。另外有粉葛牛蒡扁豆湯($90/份)，牛蒡清熱解毒，防心血管疾病。粉葛、扁豆和赤小豆去濕，配合紅蘿蔔、粟米、栗子、蜜棗和果皮，清香甘甜，去濕消疲。接單後會即晚洗切食材，再用真空包裝，以保新鮮。客人只需將湯料洗淨加水煲即可，一份供6至8人用，方便抵飲。

因應疫情嚴重，菜檔推出送貨上門服務。在網站消費滿$200，就可免運費送到大埔區，逢星期二及六亦送上水、粉嶺、沙田和九龍區。每晚半夜執菜，早上開始送貨。為保質素，堅持自家運送。「自己送貨不會整爛蔬菜，車上會開大冷氣，能保持新鮮。」

卿記菜檔

地址：大埔墟街市W45&W52

營業時間：星期一至日 9am-7pm

電話：6999 6955/6461 7002

阿嫲農莊

網店：https://bit.ly/2RAiGaU

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