越南菜食譜｜Son姐煮場 越式春卷

我對這個春卷的第一印象，不是好食，而是好玩！因為小時候見媽媽用水把又薄又乾又脆的越南米紙春卷皮整濕，變軟之後包成春卷，整個過程很得意好玩。不過炸春卷的過程卻一點都不好玩，因為水分多油溫又高，所以一落鑊霹靂啪喇油花四濺，我這個諸事丁雖然八卦，勢色不對當然走夾唔唞。

講起神奇好玩，越南米紙春卷皮的製作過程，我在越南見過，把米漿薄薄的鋪在竹造的蒸籠中蒸熟，然後逐張放在竹篾上攤凍。莫講一張，一大疊春卷皮只不過值幾蚊港紙，那些工人的收入，同樣微薄。媽媽一直講，如果不是遭逢戰亂，越南是一個福地，土地肥沃氣候非常適合農作物生長，不要講稻米蔬菜，各式各樣的香料香草，種類之多，我自小食到大，都只是食過一部份。還有越南的豬肉非常好食，單單那個扎肉就夠叫我想起都流口水，香茅豬扒豬肉，真的是百吃不厭。再加上越南曾經是法國殖民地，有些菜式源於法國食譜，或受法國菜影響，算不算是fusion始祖？問開又問，南安臘鴨大家聽過未？足以證明我阿媽所言非虛，越南的確地大物博，可惜因為要逃避戰亂，我的公公婆婆還有阿姨舅父，都不得迫不得已放下辛苦打下的生意江山離開，去美國從頭開始。當中的經歷，有幾淒涼辛酸，不知從何說起是好。

凡事總有兩面看，正正因為大家逃難離開，去到新地方搵食艱難，食永遠最實際永遠都有需要，越南餐廳越南菜遍地開花。記得當年阿姨曾經講，最正宗好味的越南菜，加拿大有美國有澳洲有，比在越南的越南菜做得更出色。原因很簡單，因為懂得煮煮得好的，憑着好手藝，移民離開了！

我今次做示範，用的不是米紙而是廣東春卷皮，原因有兩個，一就是方便容易買，二就是製作容易簡單太多！當年見阿媽整好容易，自己整就知一啲都唔容易，米紙春卷皮不夠濕就不夠軟，不夠軟一卷就裂。太多水太濕，一卷就爛，即使夾硬包好成型，一落鑊炸好似炸彈咁滾油四飛，餡料流出來整鑊油都是材料渣，根本沒有可能炸得成。為了保護大家安全，還有減低大家的挫敗感，所以改用廣東春卷皮，快靚正！還有一點，就是米紙春卷一炸好要盡快食，否則凍了就會變韌不好吃。廣東春卷皮包的，吃不完第二天再翻炸一樣好食。

如果大家想試試正宗的越南米紙春卷，我極力推薦大家去李錦基，餡料味道和我媽媽做的幾乎一樣，大小T都話是婆婆的味道。除了春卷之外其他菜式一樣夠地道又好味，價廉物美，有機會帶大家一齊去食。

材料：

即用春卷皮 1包

半肥瘦豬肉 半斤

雲耳 1小碗

粉絲 1小包（浸水）

沙葛 1個

魚露、糖及胡椒粉 適量

生粉 少許

蘸春卷魚露：

魚露 1小碗

甘筍 刨絲

蒜茸 1小碗

辣椒 隨意（切碎）

青檸汁 1小碗

糖 適量

水 適量

所有材料拌勻即可，配青瓜、生菜

做法：

1.豬肉先加入魚露、糖及胡椒粉拌勻

2.雲耳洗乾淨浸軟切細

3.粉絲浸軟擠乾切碎

4.沙葛去皮切細粒

5.所有材料加入豬肉攪勻

6.春卷包好，滾油下鑊先炸一次

7.取出攤涼一會，滾油下鑊再炸一次

示範：Son姐

攝影：魯雋華、潘志聰、楊于翹

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！