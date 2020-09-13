尖沙嘴飯糰小店｜日賣300個 $15有交易 港日母子檔打理 媽媽：我要一直工作到死為止

香港食日本飯糰，不外乎在便利店或者去大型連鎖店買，不過半年前就多了個新選擇，就是尖沙嘴一間母子檔開的全手工日式飯糰店，雖然零宣傳，營業時亦只限每天早上，但仍大受上班族歡迎，每天都來買早餐的Vivian大讚﹕「餡料多，飯鬆軟，味道不錯，價錢亦合理。」

杉原家飯團店主Tammy，本已近退休之年，她20多歲負笈英國留學讀護士，在當地認識日本籍丈夫，隨丈夫回日本長住20多年。奈何護士資格在日本不適用，就在貿易公司做秘書8年，也曾做翻譯工作，曾在清水寺工作5年，專責帶外國的代表團，加上家庭美滿，生了兩個兒子，可説家庭事業兩得意。

10年前，因思鄉，加上香港某間醫院有工作機會，決定回流返港，至半年前有熟人介紹，決定與兒子齊齊開店，「有個朋友是我前上司，他有間舖頭，想我幫他用了空缺的時間，他知我整飯糰出色，就建議我賣。」她笑指，基本上每位日本主婦都會做飯糰，無論是上學，還是出外野餐均方便攜帶，而自己的手藝就是經看電視學，還有鄰居太太教授。

小本經營，但做法絕不馬虎，飯糰的配搭及做法均充滿日本風味，「用的是日本產越光米，食材有日本人喜歡的吞拿魚、三文魚、鯖魚等，高級食材方面則有大蝦、明太子等。另有茄子、昆布、大葉等約5種素食。」次子杉原先生指，他們每朝4點到店準備，6點開門，12點後則交給拍檔做茶飲店，剩少量飯糰供應。

小店每日提供15款飯糰，每款均内含餡料，有葷有素。杉原先生推介牛油煎明太子飯糰（$18），米飯拌入明太子汁，中心有件用牛油煎香的明太子，還有蛋黃酱吞拿魚，配搭新穎，足料豐富；素食以味噌醬茄子（$15）較受歡迎，「這個組合對港人較陌生，但就是日本一間名店的No.1商品，先炸好茄子，再搽味噌醬，最後包上大葉及紫菜。」飯粒鬆軟，甜甜香香，特別惹味。

Tammy原本想退休，開店純粹為興趣，但日賣300多個飯糰的好成績，就鼓勵她繼續做下去，「我以前在日本學過四柱算命，我幫自己算過，我要一直工作到死爲止，好似很淒涼。但是後來我發覺，你要有健康及技術才可以做，所以就釋懷了。只要我一日是健康，都想繼續工作，不要坐在家裏百無聊賴度過餘生。」

採訪、攝影：《飲食男女》

杉原家飯團

地址：尖沙嘴加拿分道33號發利大廈地下2A號舖

電話：5119 4320

營業時間：6am-12nn

詳情︰https://bit.ly/3kKrur1

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