時令菱角湯水｜菱角煲湯唔使剝殻 清熱潤肺 啱晒炎熱帶燥天氣飲

菱角和栗子一樣，都要去殻才能吃，但菱角殻比較硬，要徒手去殻很困難，都需要小工具幫忙。用熱水烚熟之後，用剪刀剪走菱角底部，然後用手拗開，或者用剪刀剪開兩邊，亦都可以用刀在中間位置劏開兩半，如果沒有工具幫手，亦都可以用牙咬開菱角中間凸起的位置，因為這裏是菱角最柔軟的部份，之後再用手指按着兩隻角邊，將菱角肉向上推出來。





菱角味道比較淡，直接吃口感一般，不想逐隻除殻，但又想吸收菱角的營養，可以用它來煲湯。爆香薑片後，將山斑魚煎香後放魚袋，菱角斬半放入煲，水沸後加入青㰖、無花果、蜜棗、乾百合及無花果，煲一個半小時即成。這個山斑菱角湯，可以潤肺清熱、健脾養胃，最適合現在仍然炎熱但又開始乾燥的初秋季節喝，而且性質平和，絕大部份人都適合飲用。





採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！