中環純素珍珠奶茶｜$43黑芝麻抹茶手搖 純素自家製珍珠＋植物奶＋天然糖

近年來香港人注重環保健康，植物奶日益流行，中環新開張的手搖飲品店圓貝，就以植物奶全面取代牛奶，做出純素的台式飲品，加上裝修素雅淡靜，和一般奶茶店完全不同，所以開業不久已在網上引起注意。

珍珠已與別不同，店裏有4款自製珍珠，都加了超級食物如辣木籽、巴西梅、活性炭和薑，又用羅漢果或是椰糖取代一般果糖。黑芝麻抹茶（$43）用黑芝麻糊鋪底，加本地品牌teakha的抹茶、杏仁奶跟辣木珍珠。甜度大概是一般手搖的3分甜，芝麻糊味道很突出，可惜抹茶味欠奉。

珍珠雖然少了人工添加劑，但跟一般吃到的口感一樣，非常煙韌。差別只在於甜度較低，帶一點點香料味。如果習慣喝甜膩全糖手搖，又怕適應不了純素手搖，可以試試百果之香（$50），添加了百香果汁、巴西梅珍珠、芒果肉、錫蘭茶。帶比較清香的芒果味，有椰果和珍珠的咬口。黃金果奶（$42）是比較特別的款式，用了近年大熱的薑黃香料、印度香料和腰果奶沖的手搖。非常重香料味，有點像印式咖喱香味。鋪面的奶蓋是用椰子奶打成，不像傳統芝士奶蓋般豐厚，但也有綿密的感覺。

另外有幾款純素甜品：芝士鬆餅（$50）、朱古力軟曲奇（$25）、重生杏仁脆餅（$15），曲奇有濃郁黑朱古力味，只是少了牛油香。雖然以健康作賣點，而且價錢比一般手搖貴一點，但味道跟配搭都很特別，感覺罪惡感小一點。

採訪、攝影：《飲食男女》

圓貝

地址：中環擺花街23-39號中環大厦地舖

電話：3596 5100

營業時間：8am-8pm

詳情︰https://bit.ly/2S7uK3P

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