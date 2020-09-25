氣炸鍋食譜｜脆炸芝士豬扒

脆炸芝士豬扒食譜





材料：

豬脢肉片 4片

火腿 2片

片裝芝士 2片

Mozzarella芝士碎 適量

鹽 適量

黑胡椒 適量

雞蛋 1隻

高筋麵粉 15克

粟粉 15克

麵包糠 30克

蒜粉 2茶匙

沙律菜 適量

他他醬：

蛋黃醬 4湯匙

芥末醬 2茶匙

希臘乳酪 1湯匙

紫洋葱 1湯匙

蜜糖 1湯匙





做法：

1. 芝士及火腿片切半；紫洋葱切碎，備用。

2. 豬脢肉片上，依次序放上火腿，然後放在芝士片、Mozzarella碎，再放火腿，然後蓋上豬脢肉片，撒上鹽、黑胡椒調味。

3. 麵包糖混合蒜粉，包好的豬扒外層依次序，沾上麵粉、蛋液、麵包蒜粉，然後再沾多一次蛋液及麵包蒜粉。

4. 把豬排放入氣炸鍋中，噴上少許油，以200℃炸5分鐘，翻轉另一面，以200℃炸5分鐘至豬扒熟透。

5. 把他他醬材料拌勻。在碟上鋪上沙律菜，放上炸豬扒，伴上他他醬即可食用。





採訪：劉明慧

攝影：潘志聰、馮嘉雯

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