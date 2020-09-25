氣炸鍋食譜｜脆炸芝士豬扒

脆炸芝士豬扒食譜
材料：
豬脢肉片 4片
火腿 2片
片裝芝士 2片
Mozzarella芝士碎 適量
鹽 適量
黑胡椒 適量
雞蛋 1隻
高筋麵粉 15克
粟粉 15克
麵包糠 30克
蒜粉 2茶匙
沙律菜 適量
他他醬：
蛋黃醬 4湯匙
芥末醬 2茶匙
希臘乳酪 1湯匙
紫洋葱 1湯匙
蜜糖 1湯匙
做法：
1. 芝士及火腿片切半；紫洋葱切碎，備用。
2. 豬脢肉片上，依次序放上火腿，然後放在芝士片、Mozzarella碎，再放火腿，然後蓋上豬脢肉片，撒上鹽、黑胡椒調味。
3. 麵包糖混合蒜粉，包好的豬扒外層依次序，沾上麵粉、蛋液、麵包蒜粉，然後再沾多一次蛋液及麵包蒜粉。
4. 把豬排放入氣炸鍋中，噴上少許油，以200℃炸5分鐘，翻轉另一面，以200℃炸5分鐘至豬扒熟透。
5. 把他他醬材料拌勻。在碟上鋪上沙律菜，放上炸豬扒，伴上他他醬即可食用。
採訪：劉明慧
攝影：潘志聰、馮嘉雯
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