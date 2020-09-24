精裝版電子書｜新手揀魚必讀！45頁電子書《滋味家常菜 - 蒸魚大全》教你在家做出大廚級蒸魚

廣東人飲食崇尚鮮味，吃魚，必然以蒸為首選。香港臨海，魚鮮多選擇，由矜貴的海斑至大眾化的大眼雞都有。這本蒸魚大全會教你揀靚魚的秘訣，並由大廚教授蒸魚技巧。精裝版電子書《滋味家常菜 - 蒸魚大全》，全本45頁內容，另有名廚八大蒸魚食譜影片教學，教你如何在家做出大廚級蒸魚，讓尋常的家常菜添上新意。

《滋味家常菜 - 蒸魚大全》電子書：https://hk.adai.ly/e/BS6xTPDd29

-----------------------------

《滋味家常菜 - 蒸肉餅》：https://hk.adai.ly/e/BrPgCZXso9

《不時不食 冬瓜》：https://hk.adai.ly/e/AxzrKs4kW8

《不時不食 西瓜》：https://hk.adai.ly/e/CkkEC6Lbz8

《不時不食 通菜》：https://hk.adai.ly/e/MvYUNOxzl8

《不時不食 芒果天書》：https://hk.adai.ly/e/hnLsNsz447

《不時不食 荔枝百科》：https://hk.adai.ly/e/V9HxL33CT7

《不時不食 子薑秘笈》： https://hk.adai.ly/e/Ied1b3U7C7

《特色甜品食譜 亞洲風味篇》：https://hk.adai.ly/e/Arv9VEG1v2

《精緻甜品食譜 蛋糕篇》： https://hk.adai.ly/e/P4GZOmomc1

《千變萬化 最強雞翼食譜》： https://hk.adai.ly/e/2dfCHRtC6Z

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！