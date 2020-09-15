佐敦鬼屋｜三層唐樓Café 化身香港鬼屋 眼球壽司＋腦漿Mojito

今年10月，除了有中秋節之外，還有月尾的萬聖節，有餐廳已經急不及待，開始了萬聖節活動。在佐敦樓高三層的Mamaday Studio，一向以獨特的黑色幽默裝修成為打卡熱點，今年他們更把咖啡店變身成鬼屋，今日就讓記者去體驗一下吧！
今年鬼屋以香港鬼故為主題，辮子姑娘、東堤小屋等等，4人一組，在三層唐樓會遇上甚麽呢？首先一進去，參加者需要穿上精神病院服，鬼屋提供了一些小食，造型充滿特色。有抹茶手指餅、用黑糯米、荔枝做成的眼球壽司，最特別的是夜光mojito，裏面還有一顆腦袋，增添萬聖節氣氛。
吃完小食，就要上路了。參加者需要在三層唐樓中來回走動，因爲空間比一般的鬼屋小，所以和鬼屋角色的距離更加近，而且角色特技化妝、鬼屋擺設都很仔細，驚嚇度十足﹗途中還有解謎環節，考驗與隊友的默契和腦力，很有投入感。如果你對鬼屋也有興趣的話，記得到網上報名了！
黑 嘛 嘛 by 港．鬼．故
日期：即日至10月31日
費用：$240（公衆優先場），$248（星期一至四），$268（星期五及六)
Instagram：https://bit.ly/32P20Tu
MAMADAY Studio
地址：佐敦白加士街105號
電話：6792 2612
營業時間：11am-6pm
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