黃竹坑海洋公園酒店Staycation即送$800現金券 食米芝蓮一星扒房都用得

Staycation戰場日益激烈，海洋公園萬豪酒店從9 月 28 日(星期一)至10月3 日(星期六)，就和旅遊體驗預訂平台 Klook合作，推出度假優惠，只要客人在這段時間訂房，只需付出每晚$1,288起的房費，除了可入住海洋公園萬豪酒店一晚，免費雙人早餐及免費泊車優惠，最特別是每間房送8張麗新餐飲$100餐飲禮券，合共$800﹗

和其他Staycation不同，餐飲券除了可用在酒店內的Prohibition 扒房‧酒吧及南海小館，更可用於集團旗下另外11間餐廳，包括1 星扒房Beefbar、獲必比登推薦的CIAK - All Day Italian，CIAK-In the Kitchen、唐人館置地廣場、唐人館海港城、潮廳、老巴剎廚房、KiKi 麵店 (國際金融中心)、KiKi 麵店 (K11 MUSEA)、茶.米 (太古廣場)及茶.米 (德福廣場)。

餐飲券從入住日子開始計起，使用期限長達 30 天內，使用更加方便，不過就只限晚市及堂食。要食得精明，建議光顧兩間CIAK及老巴剎廚房，晚市平均消費約$500，不用補貼太多，味道亦出色。

訂購網址︰ https://bit.ly/3dp1yOS

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android