中秋假期限定 中環$628任食燒烤3小時 毛孩都去得！

中秋節自然少不了BBQ，中環美利酒店9月30日至10月3日，會在酒店地面的The Arches舉辦BBQ活動，供應自助餐，包括沙律、燒烤時蔬、烤肉及海鮮以及甜品，每人$628，最特別是歡迎客人帶同毛孩入內，每隻寵物犬收費為$58。

自助餐舉行地點為酒店標誌拱廊The Arches，半戶外場地十分開揚。所有燒烤動作都由酒店專業廚師負責，牛、豬、羊肉都以炭火燒烤爐處理，配搭傳統的蒜蓉香草牛油汁、菠蘿莎莎醬等7款醬料。

為切合中秋主題，亦有四川風味炒雞、北京烤鴨等中菜。酒店更會擺放3米高的月亮燈、燈籠及月兔LED燈飾在酒店Cotton Tree Terrence，一次滿足燒烤及拍照兩個願望。

撰文：《飲食男女》

活動詳情

地址：中環紅棉路22號The Murray地下1樓The Arches

電話：3141 8888

時間：9月30日至10月3 日 7pm-10pm

收費：每位收費$628；寵物犬每隻$58(酒店住客除外)；任飲指定葡萄酒、啤酒及汽水，每位$ 198；升級每位$298，可無限任飲香檳、紅白餐酒、啤酒及汽水。

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