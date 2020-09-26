葉一南專欄｜中環人食錄 給我一個讚（二之二）

做了幾十年餐廳，想不到有一天會看到客人拿着我們一碟豉油雞，走出門口，在樹下取景拍照。五年前的事，那時候面書好像有點out，網上食家們都轉去IG，一副講多無謂盡快去片的格調。相機先食走到如此深度，委實驚人，最後那碟豉油雞為藝術犧牲成為甚麼樣子，我沒有跟進，因為已躲入後巷，獨自嘆氣。大廚問，以後怎辦，用眼睛去吃成為主流，我們要否把一只雞斬成一朵花的樣子？又或者至少改一個威武外號，說一個可以令客人分享給followers的故事，加強剌激感？如果我們不合時宜繼續做恐龍，會否很快可以退休？

他的擔心不無道理，電視報紙變成出土文物，社交媒體極速改變遊戲規則，幾十億人輕輕推一把，是何等力量，更嚇人的是，大家都說科技公司是 Terminator電影中毀滅地球的Skynet，AI是令人類上瘾的魔鬼。實在又非常似，甜酸苦辣鹹香鮮，魔鬼說要加一味instagrammbale。我與大廚跑得太慢，在不知所措中依舊很恐龍地過活，然後上年有一天突然發現，咦，為甚麼餐廳內的客人，好像有些不一樣？相機先吃的情况，稀疏了不少，便算吃，也吃得挺快，拿出長短火拍照的不多見。搞甚麼呢？想一想，明白了。所有新鮮事物皆有適應期，雨後春筍了幾年，食物相片看得太多，觀眾很快疲勞。更何况，熱門地方數目有限，便算至厲害的KOL専門乘飛機去吃，也有頂點。當最滄海遺珠的隱蔽餐廳，如燒烤殿堂西班牙Etxebarri已經不再是祕密，遠在天邊的Fäviken 在某帳户上出現了十次八次的時候，大家便會開始發悶，相機先吃自然要慢下來。

局勢變得真快，有手機便是KOL的日子轉眼過去，收錢供稿急促跌價，試食飯局失去吸引力，某些年輕「食神」曇花一现不知去向。每天不停更新，原來社交平台比起紙媒更有要求，有料無料瞞不了多久，放幾張靚相閃一會還可以，過了不久，還原基本步，比拼的始終是內容是看法。到了今天，誰是飲食界社交媒體的最後强手，哪些是業餘嗜好，已經分得很清楚。有一些新店，曾經憑藉潮流及噱頭作招徠，以社交媒體帶動成為打卡勝地，由朝到晚大排長龍。起得快時跌得急，一年前逼爆門庭，虛火過後急促收檔的例子有很多，如近年的芝士奶蓋茶、梳乎厘班戟、珍珠奶茶店等等。打完卡還會不會回頭，還要看味道及價值。老闆以為搞定，猛開分店，死得更慘。

Netflix電影The Social Dielmma 說AI在社交平台背後操控人類，事實如此，當食物用眼睛去吃，或者用來刷存在感，確實有些着魔勢頭。幸好，每一件事去到最盡，大家便會思考，然後改變調整。AI也逃不出規律，最後是人性，味蕾始終長在舌頭之上。

Influencer 2020預測最新社交媒體走勢：依然要靚(沒有人會反對) ，加强個人意見，關注社會，更多小組興趣，強者愈強，更地區化，政府開始有一些合理管制，可能取消 Likes (好!! ) ，科技進步令訊息傳播更快。

說回香港，今年出現疫情，生意難做，激發大家在社交平台上出力支持本區經濟，幫忙小店，各自發功。我與太太「每星期光顧一間未去過的小店」的計劃，實行了半年，大部份資訊來自四面八方朋友網上推介，非常正。作為一條開明的恐龍，我服，如果社交媒體是魔鬼，這魔鬼挺俊，可以大力擁抱。

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