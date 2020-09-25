旺角茶飲店｜期間限定！旺角茶飲店聯乘Sanrio Pochacco布甸士多啤梨豆乳 仲有限定精品！

由袁學謙主理的台日式茶飲店「+-x茶」最近聯乘Sanrio男團，推出6款限定飲品，造型可愛十足，有沙冰、奶蓋及特飲選擇。

沙冰有Pochacco 士多啤梨豆乳($46)及Ahiru No Pekkle 薄荷柚子($46)，前者杯邊加入每日新鮮製的士多啤梨果醬，倒入沙冰後，頂層再鋪上Pochacco造型的豆乳布甸；後者薄荷配上韓國濟洲島柚子，表面擺上AP鴨招牌芒果果凍，入口冰淡清爽。

奶蓋賣相同樣吸引，有Bad Badtz-Maru 黑芝麻豆乳($42)及Kerokerokeroppi 抹茶紅豆拿鐵($42)，推薦抹茶紅豆口味，奶蓋面層撒上宇治抹茶粉，底層加入宇治抹茶及紅豆，味道香甜，啖啖茶香。特飲則有Hangyodon藍柑味及Tuxedosam巨峰味，冰涼透心。

另外，凡惠顧聯乘飲品1杯 即可以優惠價$36換購手提杯套一款，而Teaculation Points會員可以$65換購索繩帆布袋，數量有限，先到先得！

即日起至11月7日中環店供應：

Pochacco 士多啤梨豆乳沙冰 $46

Kerokerokeroppi 抹茶紅豆拿鐵奶蓋 $42

Tuxedosam 巨峰味特飲 $42

即日起至11月7日旺角店供應：

Ahiru No Pekkle 薄荷柚子沙冰 $46

Bad Badtz-Maru 黑芝麻豆乳奶蓋 $42

Hangyodon 藍柑味特飲 $42

採訪、拍攝：《飲食男女》

Teaculation +-x茶 (旺角店)

地址：旺角廣華街1號仁安大廈地下24A號舖

營業時間：星期一至日 12:30pm - 9:30pm

電話：5588 0295

詳情︰https://bit.ly/3j2BTy3

Teaculation +-x茶 (中環店)

地址：中環永吉街20號

營業時間：星期一至五 11:30pm - 7:30pm；星期六 11:30 - 6:30pm；

星期日及公眾假期休息

電話：31637772

詳情： http://bit.ly/2OOOAC2

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