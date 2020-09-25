科學園便當｜科學園便當自動販賣機 $66鰻魚飯 由日本廚製作 日賣500盒

香港地，搵食艱難，要找一份薪高糧準當然難，一般上班族要在午飯時段，吃到豐富又抵食的午餐，其實都不易。位於白石角吐露港沿岸的科學園，上班的人很多，最近就多了部自動販賣機，解決大家「搵食」的煩惱，一到午飯時間就大排長龍。以為在買飲品？其實他們在買熱辣辣的日式便當。不只吸引附近的上班族前來購買，連外國食客都怕來遲一步就售罄。客人Tom說：「食物都很得體，特別是這個價錢，通常我來到的時候，已經沒剩多少選擇。」

便當有20款選擇，不時更新餐單。最高人氣是蒲燒鰻魚飯($66)。鰻魚嫩滑，燒汁濃郁。西京燒三文魚飯($66)，三文魚甘香，以日本皇宮御用的白味噌烤製，魚肉油脂豐富。柚子胡椒照燒雞扒用了日本的柚子胡椒，味道清新。其實便當只賣60多元，用上日本食材，似乎有點誇張。創辦人Jason說：「我們的味道都是日本原味道。堅持三大原則：包括有日本米、日本醬汁和日本師傅。好希望將整個日式的體驗帶給我們的客人。」便當由日本總廚Manabu Oikawa，每天在工場製作。這位擁有25年餐飲經驗的日本廚，曾在五星級酒店的餐廳工作，又管理過高檔超市的中央廚房，但他說自己志不在此：「我不是想做米芝蓮廚師之類，我更希望可以發展一個新方向。美食是應該人人都能嚐到，所以讓更多人能吃到我的食物，那才是我的成就。」日本人做事一向有自己的堅持，因此他一定要用日本米， 而且要求將日本糙米運到香港才精米，務求煮出最新鮮米飯。另外，他特地從日本引進專門的洗米機和裝飯機。而醬料方面，例如味噌、醬油、味醂、清酒等都是全部來自日本。

其實這部便當自動販賣機，原來也不普通。Jason希望讓忙碌的上班族可以吃到熱辣辣的便當，於是用了三年時間研究，食物如何在60℃以上的熱點，還保持新鮮、機件又怎樣才能正常運作等問題。現在自動販賣機已經是第二代型號，客人刷完QR code後，不需再碰販賣機任何位置，便當便會平穩地傳送至取口處，蓋門亦會自動打開，有客人也覺得用法方便簡單。

Jason早年獲教授推薦到東京大學攻讀電子工程系碩士，畢業後進入日本人夢寐以求的Sony工作，卻看好香港電子市場而回流。他曾經是大公司的項目主管，帶領近二百人的團隊，不過現在卻賣便當。「之前在科學園工作了超過十年。看見無論是我自己，還是周圍的同事，每天吃午餐的時候都很困難。又要排隊又要等待。於是我和拍檔就在想，不如自行研發便當販賣機。」他雖然不願透露實際投資數字，但就承認現在的人工比以前少一半，但他對前景樂觀，「

記得開張第一日只預備了六十盒便當，十多分鐘已經賣完，現在我們大概每日賣五、六百盒。」雖然用上日本食材，但由於少了人工開支和昂貴的租金，一定利潤可觀。

採訪：梁德慧

攝影：潘志聰

和田便當(科學園分店)

地址：香港科學園8W地下大堂

電話：從缺

營業時間：星期一至五售完即止

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