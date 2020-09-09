最強紅絲絨蛋糕｜三種材料製作芝士忌廉夾層 濕潤芝香順滑紅絲絨蛋糕是如何煉成的？

你有吃過紅絲絨蛋糕嗎？它在香港不算常見，但若見過那紅彤彤的蛋糕，便一定留下深刻印象。

紅絲絨蛋糕源於美國，命名紅絲絨，因為它色澤艷紅，蛋糕質感濃密卻柔軟，咬下濕潤而不綿實，中間夾層用上忌廉芝士，口感幼滑輕盈，恍如絲絨裙一般亮麗而輕柔。

以前的紅絲絨蛋糕，紅色來自於酸性材料，如白脫牛奶和白醋，而可可粉碰上酸性材料，內裏的花青素也會轉化成紅色。不過現在，卻難以還原最原始的做法，因為現在市面上出售的，基本上都是鹼性可可粉，即是經過鹼化的可可粉，顏色較天然的深色，令蛋糕的紅變得不明顯。因此現在的紅絲絨蛋糕，無可避免地使用了色素，才做到那誘人的紅。

在香港要說到數一數二的紅絲絨蛋糕，不得不提四季酒店的出品，這是行政糕點總廚Ringo Chan的招牌作之一。製作過程並不繁複，但只要吃過一口，蛋糕中的忌廉芝士迅即在口腔中化開，十分有驚喜。

原來單單製作夾層的芝士忌廉，便已用上三種材料包括忌廉芝士、馬斯卡邦芝士及厚忌廉（Double Cream）。忌廉芝士取其香濃的芝士味；馬斯卡邦芝士取其細緻輕盈的口感及醇厚的奶香；厚忌廉則令整體質感更豐盈順滑。再抹上一層既濃烈又香甜的馬達加斯加雲呢拿條煮成的糖水，入口充滿芝士香，質感柔滑，濕潤得來輕盈，全城no.1，當之無愧。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Lounge

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

電話：3196 8820

營業時間：6:30am-12mn

人均消費：$100-$200

訂購網址：https://bit.ly/3hVunng

詳情︰https://bit.ly/2XUE1PU

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！