點Cook Guide食譜｜薩琪瑪(馬仔) Saqima

材料（6件份量 6pcs）：

麵粉 190g Flour

泡打粉 10g Baking Powder

雞蛋 2 Eggs

麥芽糖 100g Maltose

砂糖 125g Sugar

鹽 少許 Salt

水 60ml Water

1.麵粉、泡打粉及雞蛋拌勻

2.放到桌上繼續搓揉至成糰，包上保鮮紙冷藏至少約半小時

3.在桌上及麵糰表面灑上適量的麵粉防止沾黏

4.將麵團擀成方形薄片後切成約4-5cm幼條

5.大火預熱油，麵條放入油鑊炸至金黃色(約15秒),撈起放涼備用

6.麥芽糖、砂糖、鹽及水以中低火不停攪拌煮至110℃-120℃後熄火

7.糖漿與麵條快速拌勻，令麵條均勻沾上糖漿後倒入模內壓實

8.放涼後切件，完成

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