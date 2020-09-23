銅鑼灣唱K｜獨立房間Café 唱K煲劇 $368/2人下午茶套餐 送荷蘭美容沐浴露

限聚令放寬，終於可以約朋友唱卡拉OK了！這間在銅鑼灣的Café，前身是一間卡拉OK，所以轉成Café後，是全港首間提供獨立房間的Café，每間都如迷你版Party Room，客人可以和朋友在房間裏唱K、煲劇、打卡等等，私隱度高。

最近他們與荷蘭美容品牌合作，推出了下午茶套餐（$368/二人），小屋造型十分可愛。鹹甜點心一共6款，最近很流行巴斯克蛋糕，餐廳就做出斑蘭味的巴斯克蛋糕，芝士味濃郁，透出點點斑蘭幽香，味道特別。越式米網蝦春卷將春卷皮包住炸蝦，香脆可口。其他小食都以健康為主題，例如牛油果火雞卷、士多啤梨麥片乳酪等等。套餐更包括具安神作用的洋甘菊茶，可放鬆心靈。客人更可獲荷蘭美容品牌Rituals的泡泡沐浴露（原價$85）及花茶The Rituals of Jing（原價$65）。

Café同時推出了斑蘭系列飲品，斑蘭粉絲必試！Dirty Pandan（$58）以濃縮咖啡為基礎，加入斑蘭糖漿，賣相搶眼，口感厚滑。如果喜歡咖啡味濃，可選Iced Pandan Latte（$58），斑蘭鮮奶和濃縮咖啡配搭，味道不會過甜。

COSMOS X Rituals 下午茶

價錢：$368

供應時間：2pm-5pm

COSMOS

地址：銅鑼灣謝斐道482號2樓

電話：3125 3113

營業時間：11am-11:45pm

詳情︰https://bit.ly/3i5Llzk

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