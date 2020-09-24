觀塘漢堡｜觀塘工廈新開隱蔽漢堡小店 抵食芝士鰻魚漢堡／溫泉蛋安格斯漢堡

觀塘最近新開一間隱蔽漢堡小店，以各式漢堡為主打，也有牛扒及意粉等熟食選擇。漢堡推薦牛油果蛋黃醬軟殼蟹漢堡 ($88)、炙燒芝士原條鰻魚漢堡($118)及流心蛋安格斯牛肉漢堡($78)，每款份量十足，軟殼蟹漢堡即叫即炸，軟殼蟹大隻脆口；流心蛋特別選用日本雞蛋，質感香滑，再配上芝士及安格斯免治牛扒，搭配新穎，口感豐富。

小店必試鰻魚漢堡，鰻魚面層鋪上芝士，煎香後淋上照燒汁，魚肉嫩滑香口。店中牛扒全部選自澳洲，肉眼扒10安士亦只需$128，質感香口，入口富濃郁牛香，性價比極高！

Fratelli Restaurant

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈1樓 C室

營業時間：星期一至五 12nn - 3:30pm ， 5pm - 9:30pm；星期六至日 12nn - 3:30pm ， 4:30pm - 9:30pm

詳情︰https://bit.ly/2HtBLtB

採訪、攝影：《飲食男女》

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