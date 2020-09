畢明專欄｜唯有杜康 唔通人人都紅咩

要對付可惡的人生,對抗2020年的黐筋,總得有時候吃喝得暢快點來發洩一下。

時間是個竊賊,偷走了我們的明天,搶走了我們的快樂,犯罪現場只剩昨天空餘恨;今年它更是個惡棍,脅持的已不止是青春,還狠狠以健康作人質,反面便撕票,忽爾又來到9月之末。

休漁期終結,疫情稍歇,鬆弛過皮膚的社交距離合該拉緊些。仍然限聚四人,容易凸章,但小別必須重逢,朋友係要見嘅,葉一南一呼我們即應,直奔葉氏伉儷家合體,盡訴別來是否無恙,畢竟活在香港,現實已太魔幻。

事先張揚,是夜餐單:白灼赤米蝦、潮式凍蟹,椒鹽白飯魚、還有大大隻花蛤王,蒸一尾手釣三刀,青菜一碟,單尾來個煙燻馬友魚焗飯,無憾。

酒,我辦。可惜其中一位臨時身體不適,缺席,陣容有兩個酒量甚淺,得兩個具戰鬥力,便帶了兩瓶。

來到葉宅,開飯前先觀賞一下食材,赤米之外,還有白蝦,帶來的酒正好。這位葉公不好龍,好奇,看我帶了什麼飲品,我說,平凡中一點不平凡:white bordeaux。

熟朋友家常飯聚,吹雞即到,不必要什麼酒唬人,我想,葉生葉太不是酒徒,波爾多紅葡萄酒肯定喝過無數,一般人喝酒,追慕的、懂買的也多是red bordeaux,想有一毫子新鮮、二兩驚喜心思,何妨來個white bordeaux。果然,Danny(葉生)說:「咦,真係少飲喎!」

Chateau Smith-Haut-Lafitte 2014是也。此莊位於波爾多南邊Pessac-Leognan區中的Martillac村,歷史悠久,源遠至可追溯到1365年。1872年,蘇格蘭航運商人George Smith買入酒莊,在舊名字Chateau Haut-Lafitte之上,加入了自己的名字,也令它成為了最英式的法國酒莊。

很多人只知道波爾多紅酒,其實它也有白葡萄酒出產。White bordeaux或稱bordeaux blanc,佔整體波爾多酒約10%,相對較少人認識。其實直至50年代末期,波爾多酒的生產是紅白各半的,但由於1956年一場椎心的霜凍,加上更理解地理風土特性,更配合市場需求,導致了大部分波爾多土地的重新種植。不消幾十年,葡萄藤面貌換了人間。氣候因素,人為選擇,要變,世界可以變得快到你唔信。

Chateau Smith-Haut-Lafitte在19世紀曾顯赫盛名,1876年更贏得「最佳管理莊園」金獎。但經歷兩次世界大戰的波瀾,也試過長時間沉寂,直至1990年被商人Daniel Cathiard購入,重新注資,以傳統技術結合新科技,採用人手摘葡萄,自設橡木桶工場,更是少數最先採用Oenoview satellite imagery system尋找最佳收割日的酒莊。一切的努力之下,質素飛升,九十年代之後的出品,紅白俱佳,Robert Parker認為是最有潛力的酒莊之一,更忍不住給了2009的Chateau Smith-Haut-Lafitte Rouge 100分,可能是由名氣到價格都最低調的滿分波爾多紅酒。

但我偏愛它的白,無他,精緻地優雅,配海鮮一流。薑花與橙皮之氣雍華大度,蜂蜜柑桔活潑之時,柚子來幽幽瞟你兩眼,洋甘菊已在不遠處靜候,微微焦糖青檸的眉目之爽朗,令人想相處好久好久。

酒莊78公頃的土地,大部分都是紅葡萄的世界,僅11公頃用作白葡萄的種植,主要是Sauvignon Blanc。它的白,沒拿過100分,卻是識途酒饕之選,是以酒價時見比其紅酒更高,基本美金$100起跳,好年更是不止了。都說 “rich & creamy White Bordeaux wines made in Pessac-Leognan tend to be expensive and is the most highly sought-after style of White Bordeaux”。

帶酒和朋友喝,挑選什麼酒,其中一樣重要的事,是靜靜記下不同人的喜好、程度和酒力。酒,是一起飲的,不能只顧自己開心。如葉太,酒力淺、喜歡少少fizzy,偏向輕身,果香、微甜,很天真的palate。之前飲過,記下了她的少女口味,記得她喜歡Brachetto,專誠為她準備了低酒精、輕氣泡、清麗香甜的Banfi Brachetto d’acqui rosa regale 2019。

Brachetto是一種意大利葡萄,用來釀溫柔輕巧的有氣紅酒,冰過才喝,有人喜作餐前酒。它帶丁香、士多啤梨、車厘子及玫瑰花香、可追溯到古羅馬時代,是埃及妖后至愛。傳聞凱撒大帝和Marc Antony爭女,都是送上Brachetto d’acqui博紅顏一笑,它更有釋放愛人熱情的魔力。我用來餐後配Venchi黑麻麻的朱古力雪糕,fit到漏。意想不到是Danny雪糕後再勇切大同五仁月餅,卡路里不當是一回事,此酒又驚喜匹配。

說到甜品酒,很多人不知自己其實都喝過white bordeaux。白的波爾多,有乾身、也有甜的,馳名的就是Sauternes,就是Château d’Yquem。

