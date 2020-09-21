深水埗車仔麵｜星爺迷開主題店賣車仔麵 湯底熬足6小時 老闆：好多影迷嚟對對

周星馳電影伴着不少香港人長大，深水埗最近新開一間小店，老闆Tony就是位典型的星爺迷，電影金句琅琅上口，全店亦放滿周星馳電影的道具，以及經典對白變成的霓虹燈，「星爺是我的偶像，每套電影幾乎看了50次；加上我覺得星爺電影與車仔麵一樣很代表香港，所以想將這兩樣local的東西，放在深水埗這個本土味濃的地方。」

「一字記之曰：心，只要有心，人人都可以是食神。」講起小店宗旨，老闆Tony就引用電影《食神》金句，「我會剖析這個心是對食客的責任心，雖然舖頭以星爺為主題，但食物亦要有內涵，才對得住支持我們的人。」湯底每日用雞骨、豬骨、黃花魚等熬足6小時，味道頗鮮；配料選擇多，有丸類、餃類、內臟及滷水等逾50款，不設最低消費。

廚師推介車仔麵（$62），包括香辣魷魚、鮮枝竹、豬手、上湯花膠及秘製牛孖筋，麵底採用深水埗名物「好運製麵」手工麵，枝竹就使用老字號「樹記」出品。南乳豬手，入口軟腍充滿膠質；牛筋先焗，再用8款材料燜製，嫩滑入味。星爺迷的標準配搭——食神嗱喳麵（$60），有咖喱魚蛋、豬紅、豬皮、蘿蔔及滷水大腸，大腸用13款香料滷製，惹味濃香。

雖說沒多少特別配料，都是常見的車仔麵及煎釀三寶、生菜魚肉等小食，但憑住獨特裝修，開業短短一個月，已有不少影迷找上門，他笑說﹕「有些星爺迷進來食，可能真的會拋個上聯，要你接下聯，接到就是自己友。」他解釋店內裝修原意就是想客人入來看到，與朋友影相笑一笑，「希望回憶兒時令我們開心過的電影，這短短十幾分鐘可以暫時放下煩惱，開開心心。」

星爺車仔麵

地址：深水埗汝州街 213-217 號地下 B 舖

電話：2688 6682

營業時間：11am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3j3sO8c

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