北角Food Court｜前打卡Café老闆不死心 新開8,000呎摩洛哥風美食廣場 「我本身喜歡打卡」

美食廣場近來有不少新血加入，繼中環Base Hall吸引不少iger上門後，北角新food court Wor The Food亦吸引不少人捧場，人人大讚裝修有特色，環境繽紛，客人鄭小姐就表示雖然比一般Food Court細﹕「但其他Food Court，你不會想在那裏影相，但這裏會，裝修很特別。」

美食廣場負責人Johnny，去年其實在大角嘴開設萬花筒打卡Café，以萬花筒的鏡筒為裝修主題，甫開業已成為城中打卡熱點，一位難求，可惜因Café所在的酒店重建而結業。今次轉戰北角，仍然以超搶眼裝修為主題，「我本身喜歡打卡，因為看上去很賞心悅目，絕大部份美食廣場都予人平凡、沒特色的感覺，我想跳出這個傳統框架，做一個全新打卡熱點。」

整個Food Court處處可見土耳其玻璃吊燈，搭配繽紛的馬賽克牆、座椅、圖騰地板，8,000呎的空間充滿東歐異國風情。「這裏分兩個區域，大的那邊是土耳其東歐風情，另一邊就偏少女心，你會見到有很多粉紅色及花花草草。」裝修逾三個半月，耗費800萬，但作為加盟食店，入場門檻不高，「我們包了商戶基本裝修，還幫他們出牌，跟進消防事宜，只要添置傢俬就可以來做，希望支持他們創業。」

美食廣場共有8間餐廳，包括生原創蛋包飯、NY GARDEN、亞發亞萊、武哥麻辣小館、友間日式料理、 韓潮、滕王閣素葷美食及野草。部份老闆直認是因為裝修吸引而決定落腳，甜品店野草就是其一，店主AK指﹕「裝修與我們的雪糕及想做的風格切合，希望客人可以在裝修靚的地方，吃杯雪糕開心一下。」小店主打手工意大利雪糕、貝果及精品咖啡，大部份食材選用本地食材，例如香橙洛神花雪糕中，洛神花就來自梅窩，咖啡則是本地咖啡師烘培，推廣本地創作。

仍在煩惱今星期約朋友去哪間咖啡店打卡嗎？一於試試新意思，改去Food Court吧。

和富樓下美食廣場 Wor The Food food court

地址：北角和富道21-53號和富薈商場B50-B51

營業時間：星期一至日 11am-10pm

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