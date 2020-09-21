網購日本雜貨｜杜如風開網店賣米麴甘酒 $70包 分四次溝生果飲通便排毒 兩個月回本 「想發展到李嘉誠咁」

疫情之下，人人也做起網購生意來，藝人沒工開，當然也要把握機會搵錢。以前年年飛幾轉日本，拍攝旅遊節目的杜如風，原來已經兩年沒飛過，「你問我怎樣捱過這段淒慘的日子，沒辦法，惟有網購吧！但太長時間沒有工開了，就快連屋租都交不起。」她看來儍頭儍腦，但其實已窺準先機，一年前已秘密開設網店，賣的不是衫褲鞋襪，而是日本傳統食品甘酒。

「甘酒不是酒，是由米、米麴和水發酵而成的食品，可以用來煮食。我第一次接觸甘酒，是我到日本留學時，往神社祈福時，職員派給我喝的。其實日本很多超級市場也有賣。」日本人認為以白米製作的甘酒是超級食物，皆因含有維他命B群、氨基酸、酵素等，有美容排毒功效，可每天飲用。她賣的米麴甘酒，零酒精，不含糖分，分濃縮裝及直飲裝，濃縮裝可以加入新鮮水果、牛奶、豆漿、乳酪等再拌勻飲用，每包濃縮裝可分約四次食用。「現在每朝早起床便喝，通常媽媽會幫我加入生果拌勻飲，飲了約一年，腸胃是比之前暢通。」效果因人而異，不過甘酒的味道淡淡的，其實頗易入口，質感較濃稠，加入各款生果拌勻後，風味較佳。不過，甘酒開封後，切記要放入雪櫃冷藏，而且避免陽光直接照射。

甘酒之外，網店還有售賣沙律醋、抹茶粉、信州牛乳抹醬和燻製鰹節零食，全部由日本進口，「所有產品我都有試過一段時間才會向大家推介，有看我節目的觀眾也知道，不好食的食物，我真的會鬧的。」記者推介來自鹿兒島的鰹節零食，入口充滿鹹香，而且有咬口，沒有防腐劑，比其他零食健康。

做關於食物的網店生意，杜如風是初哥，不過過程尚算順利，「日本人做生意很嚴謹，他們也有看過我以前做的節目，才給我代理權。」問到投資數目，她不願公開實際數字，但就坦言開店兩個月已回本，「很驚訝有很多人是一箱一箱甘酒買，當然我希望這生意可發展像李嘉誠的一樣。多賺一點，我可以多買幾件衣服。」

網址：https://bit.ly/3mTxWOk

採訪、攝影：《飲食男女》

化妝：Jenny Tziong

場地：寿司桜

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