每酒一字｜Wilson Kwok教飲意大利Barbaresco 極具陳年潛質 宜硬碰硬配特濃肉醬意粉

意大利酒有兩大BB產區，一個是Barolo，一個是Barbaresco。這次酒評家Wilson Kwok介紹的酒廠Pio Cesare可說縱橫兩地。

「第四代傳人Pio Boffa是我好友，而其太公Cesare Pio正是創辦人。」Wilson說。

這家族出身Alba，即是以白松露聞名於世的地方，正位處Barolo和Barbaresco中間。「他們的葡萄園遍佈這兩地，而今次我們嘗Barbaresco的出品。」

論知名度，Barbaresco本來及不上Barolo，勝在有地利。「她位處河邊，是交通樞紐，人們進出頻繁，接觸當地的葡萄酒機會日多。加上其酒的單寧較Barolo柔和，易入口，亦讓它知名度大增。」他解釋。

這款Barbaresco選用100% Nebbiolo，性格較硬朗，「需要陳年及氧化，令酒軟身後才好喝。」因此，Pio Cesare酒廠發酵酒液之後，一般都會存放於橡木桶30個月。Wilson看看手中的紅酒，「這瓶剛推出市面，年份是2016年，算起來已陳放了三四年。」

倒出來看看，酒色很新很紅，聞起來有薄荷的清新感覺。「哇，入口香料味極其濃郁，刺激味蕾和面頰，甘草味餘韻悠長。」Wilson建議喝前一定要讓酒唞氣，或冷藏一下，宜配香濃的菜式。「我用白酒、牛肝菌、番茄乾煮了個肉醬意粉，面層撒許多巴馬臣芝士。嘗了後再呷一口紅酒，單寧立即軟化、細滑。」這種硬碰硬的配搭，可以把酒的味道提升。「又或者，陳年十年八載才喝，亦會喝出另一層次。」Wilson建議。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩（部份為網上圖片）

RNG

地址：觀塘開源道52-54號豐利中心8樓 812室

電話：2520 3220

網站：https://bit.ly/3k3XcPX

註：Pio Cesare Barbaresco DOCG 2016 $540

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

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