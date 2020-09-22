旺角Café｜日式茶飲店轉戰樓上Café 必試宇治抹茶紅豆拿鐵/400次抹茶/肉桂多士

旺角茶飲店「Café Hachico」今年年初結業，9月重開轉戰樓上咖啡店，供應招牌日式茶飲、甜品、小食及意粉等。

飲品提供多款抹茶茶飲及咖啡等，必試之選宇治抹茶紅豆拿鐵($58)，底層加入北海道十勝紅豆，加上明治4.3特濃牛奶及有機抹茶，用料十足，茶味甘香突出，賣相打卡一流；參考早前流行的400次咖啡推出日本抹茶版($40)，即叫即打，口感濃醇清甜；咖啡推薦焦糖布丁咖啡拿鐵($48)，店舖用的是意大利咖啡機「La Marzocco」，糅合四款不同咖啡豆，頂層鋪上奶泡及焦糖，味道濃醇，質感順滑，層次豐富。

甜食有芝士蛋糕、士多啤梨法式多士、日本炸年糕串及季節限定大福，多士即叫即製，配上肉桂糖漿、士多啤梨及藍莓，香甜可口；年糕煙韌彈牙，只提供凍食。

鹹食暫時供應三款意粉，有卡邦尼、明太子及肉醬。另外，由於老闆是威士忌酒愛好者，店內全日更供應各式各樣威士忌及Cocktail，酒迷又有多個選擇了！

採訪、攝影：《飲食男女》

Cafe Hachiko

地址：旺角彌敦道575號Ladder Dundas 8樓

營業時間：星期一至日 12nn - 9pm

詳情︰https://bit.ly/3j3iSvq

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