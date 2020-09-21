荃灣越南菜｜$58食十小時熬製牛骨湯生牛河 牛肉大塊鮮嫩 足料番茄蟹檬＋街頭小食酸腸

荃灣區一向很多美食，街坊不愁選擇，最近又有一間越南餐廳越北進駐。食越南菜，當然少不了生牛河，湯底用上50磅牛筒骨、20磅牛骨、牛肉及十多種配料熬煮十小時而成，客人下單後，便將湯淋上既大塊薄身且的牛肉及河粉上，牛肉份量不少，入口鮮嫩，富有牛香，湯頭清澈，不覺油膩。

另一招牌菜是番茄蟹檬，用上蝦頭、蟹肉、鮮茄、肉碎、八角及桂皮六種材料煮三小時，有濃烈的番茄甜香，入口更帶有蟹膏的味道。配料份量十足，蝦丸爽彈，更附有一小隻蟹箝。

小食甚有越南地道風味，除了大路的香茅雞翼、燒豬頸肉等，亦有一些少見的小食，如清沅蒸粉包及越南街頭酸腸，前者外皮又薄又滑，內餡豐富，清爽不膩；後者越南酸腸則用生菜包上酸腸、辣椒片、花生等，酸腸口慼彈牙，配上爽脆生菜，味道酸中帶辣，整體有趣。

採訪、攝影：《飲食男女》

越北牛肉粉

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期1樓1023號舖

電話：2426 8899

人均消費：$51-$100

詳情︰https://bit.ly/2Gcq75t

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