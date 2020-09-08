旺角酒吧｜酒吧經理豪擲7位數開波希米亞風Bar 牛乳卷最人氣 飛唔到就當去旅行

長達九個月未能旅行，相信大家想飛之心，已經按捺不住﹗最近旺角新開一間樓上酒吧，在裝修上花足心思，彩色圖騰毛毯、流蘇編織隔簾、彩色玻璃燈具等，角角落落全是打卡位！「這裏是波希米亞風，類似摩洛哥、土耳其風格，亦帶少少民族特色。我想客人進來會覺得舒服，輕鬆愜意。」

Be Humble店主汶埼原本是酒吧經理，不過11月離職後，卻遇上疫情而休息幾個月，「直至5、6月，與一班拍檔聊天，覺得不如做一件事情讓大家保持聯絡，於是齊齊合資7位數字開間店，想客人上門，覺得開心。」為了讓客人留下深刻印象，他們決定從裝潢着手，兩個月已經完工。

店舖主打特色雞尾酒，Sicko（$118）以威士忌做基底，加入肉桂再煙燻，味道濃烈有層次，帶點肉桂香，較適合男士飲用；Strange Love（$108）就是桃茶的調酒，面上加上奶泡，入口帶淡淡清香，非常清新。食物種類不多，以小食為主，有佐酒小吃，如炸雞翼及酥炸牛油果外，亦有與人氣網店合作售賣的牛乳卷，入口滑溜，充滿奶香。

「過程是辛苦，但一直籌備的感覺好好，因為見到這裏由無到有，環境變得好靚，真的好有滿足感。」汶埼表示希望疫情盡快過去，政府可以放寬酒吧營業，「我不是有錢人，都是打工賺錢，勤懇節儉存一筆錢做生意，希望情況越來越好，政府讓我做生意，不要說賺錢，至少不要虧錢。」





Be Humble

地址：旺角彌敦道594號新城商業中心18樓

電話：5348 1417

營業時間：1pm-3am

詳情︰https://bit.ly/2GVzh6Q

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