中環日本菜｜新開江戶前壽司店 20年經驗日廚坐鎮 $898/位Omakase

中環雲咸街最近開了間壽司餐廳，由20年經驗的日本師傅主理，主打江戶前廚師發辦，菜式講究花心思。舖頭位置不起眼，且面積細，僅有8個座位，所以經常爆滿，須提前預約，「我們店注重simple is better，盡量把食材和魚的原味發揮，做出最好的料理和壽司，希望客人吃得開心。」

Sushi Haru壽司職人稲塚基晴，有20年日廚經驗，追求「不時不食」，按季節選擇食材，用料大部份來自日本，其中魚類從北海道、九州及東京直送，確保新鮮。稲塚師傅會在傳統日本檜木枱上直接料理，提供江戶前壽司，將刺身與醋飯握成壽司後，再在表面掃上秘製醬油，有助提鮮，大拖羅肥美帶油脂香，中拖羅則魚味濃郁，米粒潤澤清香。

「與一般壽司店不同，這裏的壽司職人和日本料理人會在桌前直接服務。我會先握壽司，其間會上其他料理，讓客人可以同時體驗兩者。」太刀魚先煎香，再與沙律菜同上，酸甜清新，另有海苔茶碗蒸及麵豉湯等。廚師發辦午餐$898/位，共15道菜，包括10貫壽司及5道料理；晚餐$1,500/位，共22道菜，整體豐富滿足，擺盤精緻，想試的記住早點訂位！

Sushi Haru

地址：中環雲咸街33號LKF Tower Mezzaline層

電話： 2111 1450

營業時間：星期二至六12nn-2:30pm，6pm-10pm

詳情︰https://bit.ly/3i1qcXc

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