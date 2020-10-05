江獻珠經典回顧｜「白吃」

外省人常會說：「白吃，白不吃。」我這個老廣東，至今仍未懂這句話的真正含義，我想梁文道在台灣那麼久，向他請教一定有答案，又怕打擾他，只好作罷。

說人「白吃」，有帶佔人便宜，吃了不付錢揚長而去之意。我們老的一輩，別人請你吃飯，總會記得「回敬」，免得長日記掛欠下人情。自從西風東漸以後，分賬制（AA，各付各之謂）盛行，只要有人帶頭，於是「盍興乎來」，大家歡聚一堂，吃完便散，誰也不欠誰，沒有白吃的人，乾淨利落。不過，我還未完全習慣這種外國做法。

近來恪遵中醫師戒口，捲入另類「白吃」之災，已有三月，能吃的都是白色的東西，坐在飯桌上胃口全無，身體也變得十分軟弱，舉步維艱，興致索然，連朋友的飯約也一一推掉，大有度日如年之慨。我看中醫，為的是接受針灸，想不到牽連到要吃藥戒口，經常的游泳時間也維持不了，這種「白吃」，「白不吃」也罷。

一時記起在十六姑丈遺物中撿到祖父未完成的食詩稿，其中有：「解人三皛共全牛」之句。祖父的釋文是：「曩於北地俄國餐室饌品最喜白魚子、白魚鮓、鮮蝦蟆白及凍盤中之全牛肉食品。」他說的三白，雖然我不全懂，顯見比一千多年前，蘇軾與黃庭堅間的「皛」飯與「毳」飯更具食意。那是家傳戶曉的一個故事，也可說是文人間的意會神傳。話說1079年，蘇東坡因犯誹謗罪被判下獄103天，出獄後曾向黃庭堅談及獄中的三白餐：只有鹽、白蘿蔔和白飯，而後來卻完全忘記說過這番話。一天，接黃庭堅邀請他到家中吃皛飯，蘇東坡一心以為有鴻鵠將至，大喜赴約，結果所謂三白，不過是他在獄中天天吃到的三白而已，便思有以「回敬」，修書約黃庭堅來嘗「毳」飯。黃庭堅依約前往，蘇東坡和他談詩論文竟日，仍不見有甚麼飯，問之，卻答曰：「『毳』飯者；無（毛）鹽、無（毛）蘿蔔、也無（毛）飯，黃庭堅始知上了大當。

我的「白吃」，既不似祖父的三白那麼精緻，也不像兩位才子那麼飄渺虛無，主要的成分是米粉和白飯，其他數起來不能吃的似乎只餘下蒸魚和蒸瘦肉了，這些都是口味單調的東西，多吃生厭，想換花樣，不外乎加上大頭菜、梅菜而已。米粉是最難吃的，且微帶酸味，試想，鯇魚片煮米粉，實是白上加白，雖然譚強時常送優質鯇魚來，但如此炮製，仍覺單薄。

以前大師姐常來接我到會所午餐，我是不吃點心的，我們會點一碟濕炒牛河，加一碟菜，但河粉太油，入不應吃之列，只好改吃米粉。大師姐是胃口正常的人，不吃湯米粉，嫌它沒趣，改點雪菜鴨絲燜米粉。想不到燜米粉出乎意料之外的油，吃了面上的一層，中心的已淌着油，大家都吃不下。第二次特別聲明要少油，但侍應報以：「湯米粉可以少油，燜米粉便不能少，油少怎燜？」師徒二人聽了面面相覷，大不以為然。結果端上來的仍像上次那麼油，我們仍是吃不下。

為了要做到燜米粉少用油，我放棄火鴨，怕它脂肪多，改用肉絲，加兩隻冬菇和雪菜，適手頭有一小塊筍也用了。因為清雞湯有雪菜提味，燜米粉便變得鹹香味濃，口感有筍絲調劑，吃起來也蠻有勁道，看來再不蒼白貧乏了。

為甚麼少用油便燜不成米粉？主要原因是廚師與家廚的手法有別。酒家廚子用的是鐵鑊，火勢極紅，米粉是澱粉質，容易黏着鑊底，所以要多下油，米粉纔能轉動，加了湯和燜料，要快出鑊，油是主要的防黏劑，怎能不多下些呢？但在家中，下廚人可以用易潔鑊，加些許油先把燜料炒好鏟出，雪菜和雞湯燒在一起，讓醃菜的味道滲進湯中，加入米粉同燜，最後把燜料回鑊，加個薄芡，便是我家的燜米粉了。不過，這仍不符合醫師的戒口條文，據說冬菇和筍，前者濕、後者毒，加上這些，只是為讀者而設的，以求多樣。但單是肉絲和雪菜，又怎有這麼和味呢！

（原文刊於2008年692期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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