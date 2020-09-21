食在台灣｜異地戀買手信買到怕 韓國女婿開創鳳梨酥品牌 從韓國紅回台灣

華人送禮習俗由來已久，「鳳梨酥」更是國民外交首選，一顆金磚小兵立大功，不僅讓高女婿鳳梨酥老闆高吉良（Alan）娶回韓國美嬌娘，外銷韓國、香港、日本及歐美等國，更登上韓國綜藝節目《花漾爺爺》紅回台灣，奈好景不常，疫情衝擊連續3個月零收入，唯有胼手胝足一起打拼的老婆，相知相挺成為他撐下去動力。

鳳梨酥在台灣百家爭鳴，但要做出讓外國人來台指定購買的鳳梨酥卻不容易，高女婿鳳梨酥老闆「高吉良」做到了。

現年40歲的高吉良興趣廣泛，年輕時有著黑社會背景的他，從室內設計工作起家，幫朋友公司賣過建材、投資保養品原料進出口等生意，如今走入食品業，打造MIT（Made in Taiwan）鳳梨酥品牌，豐富的人生歷程轉變，與太太徐知賢相遇功不可沒，俗話說：「好女人可以改變男人一生」說的正是如此。

採訪當天高溫炎熱，穿過台北信義區巷弄，隱身巷弄的「高女婿鳳梨酥」讓人一頓好找，鮮黃色招牌印著大顆鳳梨圖案頓時吸睛，在門口講電話的Alan身穿潔白廚師服，豪邁個性與爽朗笑聲，是他給人的第一印象。

與Alan相比，韓裔老婆文靜個性可謂互補，老闆娘徐知賢負責店內財務管理，是讓「高女婿鳳梨酥」安穩運營的定海神針。談及倆人相識過往，Alan笑著說：「一切都是緣分，2012年到韓國洽談保養品生意，有次在朋友聚會認識，老婆端莊有氣質形象，讓人印象深刻，沒想到過2天就收到她的聯繫，真是又驚又喜！」Alan打趣的說：「當時收到通訊軟體訊息時，只感覺中文文法不順暢，沒想到交往後才知道，原來當時太太是用翻譯軟體一個字一個字打出來的。」

從小個性叛逆的Alan，愛玩、好交朋友，16歲高中時因緣際會認識了竹聯幫元老、四大護法之一的「陳功」，也是幫派4大護法之一，他回憶當年：「年輕時精力旺盛，朋友介紹有個大哥想找人陪練跑步，當時想既然不愛唸書，就把運動當作消磨時間練身體也好，每天清晨到新店陪陳功練跑，時間久了培養出深厚感情。」

直到高中畢業，Alan才知曉陳功真實身分，長期跟在身邊的他18歲時被收為義子。看似刀光劍影的黑社會，其實體現人生百態，但陳功要Alan多念書，讓他轉成文職，在他記憶中，義父陳功是個很願意傾聽的人，陳功曾說：「全球成功企業管理模式，黑社會的社團管理才是最為細膩，不僅分工明確獨立運作，最上層由董事長（幫主）主導，各部門設立堂主，搭配代理人（副堂主）制度，當一方無法順利運作時，代理人可監管確保營運。」Alan說，如今想來，社會大學經驗及待人處事觀念，深深影響他經營公司理念。

直到陳功因病去世，Alan與老婆走出屬於自己人生路。「義父教我們不忘本，我今生只有一個老闆就是陳功，現在他不在了，我也該朝向新目標邁進。」而陳功兒子路斯明在演藝圈頗具知名，Alan表示與對方曾經很熟，但義父過世後已漸漸失去聯繫。

異國戀譜出佳話 MIT鳳梨酥牽起台韓情緣

異國戀曲談何容易？Ａlan為維繫感情，每個月會飛1到2趟到韓國，並在機場購買鳳梨酥作為伴手禮，每次金額高達5、6萬元，加上女友對台灣鳳梨酥情有獨鍾，種種考量下，讓他萌生做鳳梨酥念頭。

據Alan觀察，韓國因為高緯度、冬天比夏天長，不適合熱帶水果「鳳梨」生長，多數從菲律賓、泰國等地進口，目前韓國鳳梨酥多為華僑製作或是跑單幫進口。他私下透露：「曾讓老婆及韓國好友試吃多款鳳梨酥，發現當地人口味偏甜，冬瓜餡的最受歡迎，他轉念一想，既然韓國少以真實鳳梨為食材，不如我來做吧！」傳統的鳳梨酥幾乎都是冬瓜製作的餡料，Alan發現可區隔市場新商機，以土鳳梨餡攻韓國市場，從此打開外銷市場新思維。

老婆放棄芭蕾挺創業 不同宗教信仰險斷送幸福

採訪時，舉止優雅的徐知賢讓人印象深刻，原來在韓國時曾是芭蕾舞老師，談到老公高吉良，徐知賢眼裡盡是愛意，笑著說：「在韓國時很少接觸台灣人，Alan給人第一印象很是親切、溫暖。」與Alan交往後，異國戀常分隔台、韓兩地，卻無法阻隔熱戀期的倆人，「鳳梨酥」是Alan每次到韓國必帶伴手禮，更蘊含雙方濃濃相思情。

看似溫馨婚姻生活，初期風波不斷，婚後徐知賢為幫助Alan創業，放下一切來台，全心投入工作成為Alan背後小女人，卻造成她父母不諒解。她解釋：「爸媽怕我太辛苦，每天除了適應環境外，語言不通也是大問題，加上雙方宗教信仰不同常有摩擦。」

Alan說：「我們家信奉道教，從小拿香拜拜，與他們基督徒的禱告不同。最早岳父、母不能接受，但這些年看著我們辛苦創業，也逐漸給予鼓勵和支持。」

回台吃「土」種鳳梨 手作內餡、餅皮扎穩地基

Alan談及創立「高女婿鳳梨酥」初衷：「韓國重視送禮文化，想維繫好關係，除了對女友家人外，連朋友、鄰居伴手禮都不能少。」烘焙產業新手的Alan，決定從鳳梨栽種開始研究，重新認識台灣這塊土地。

2013年在好友介紹下，Alan花費1年時間長住台南、高雄，不支薪、住在鳳梨田邊，每天跟著果農早出晚歸，學習種植技巧，他苦笑：「那段日子真的很累，以前是坐辦公室的變成下田種地，晚上做夢都夢到種鳳梨。為了解台南的土、高雄的土是什麼味道？真的是天天吃土。」新鮮鳳梨是製作鳳梨酥內餡必備原料，從種植到收成約18個月時間，每公頃土地可產出約3萬顆鳳梨，種植前需經整地、除草、養地、種植、施肥等步驟，依照經驗搭配氣候調整，才能孕育出高品質鳳梨。

學會鳳梨種植後，Alan為製作餅皮，向30年老經驗的麵包師傅學習，花了4個月從打發奶油、餅皮揉捏到包餡過程，從做中學奠下扎實基礎。

高女婿鳳梨酥韓國開店 《花漾爺爺》記者會露出產品意外上了報

初生之犢不畏虎，做事海派的Alan膽大卻心細，明白烘焙業立基點在於客群，抓住客人偏好才是王道。2014年「高女婿鳳梨酥」在女友家鄉韓國仁川創業開了第一家「高女婿鳳梨酥」，為何以「高女婿」來命名？Ａlan笑說：「會做鳳梨酥是因為女友，我有信心把她娶回家，我姓高，未來會成為韓國女婿，『高女婿』名字由此而來。」

為拓展品牌知名度，2015年Alan披著台灣國旗與店旗，徒步從仁川出發，走過首爾、水原及釜山沿途讓人試吃鳳梨酥，開啟第1趟市調之旅，太太形影不離一路相隨，13天發出6千多顆試吃鳳梨酥及問券，他坦言：「這樣瘋狂舉動在韓國保守社會，確實是一大挑戰，最初我老婆也覺得丟臉，但因為我想做，她就一路支持、陪伴我，那時只能惡補韓文並在胸前掛上牌子，請大家試吃幫忙。」

時隔1個月，Alan再度背上行囊，耗時16天沿途試吃做問券，更與當地咖啡廳合作，每天租下2~3小時，免費提供鳳梨酥試吃服務，並利用社群媒體宣傳，希望在韓華人帶朋友來試吃，這次共發了6萬顆鳳梨酥，靠郵局分批寄送。雖辛勞但收穫不少，「不僅吸引韓國綜藝節目《花漾爺爺》注意，後來也有那時試吃過鳳梨酥的韓國人，來台灣旅遊時專程來門市購買，這種溫暖感覺至今難忘。」Alan說，當時《花漾爺爺》在仁川機場開記者會，他的朋友帶著高女婿鳳梨酥去探班資深演員朴根瀅，結果被媒體拍到，意外讓他的產品上了報。

攜手「開丼」成台灣之光 疫情衝擊劇烈3個月零收入

從海外紅回台的「高女婿鳳梨酥」憑藉電視、網路宣傳，銷量最佳時每月超過4000盒以上，年營業額達600萬元，成為另類台灣之光。考量韓國高租金壓力，2015年中收掉韓國實體門市，改網購平台銷售，回台打造全新「高女婿鳳梨酥」門店。

紅火「高女婿鳳梨酥」2016年進軍歐美市場，聯手美國手搖飲料「BoBa Guys」、美食平台「吃貨小分隊」及購物平台「亞米網」合作，外銷國家拓展至韓國、菲律賓、日本及美國。

2017年電影《正義聯盟》上映，「高女婿」、「開丼」和「華納DC」3方聯手，打造台灣限定版「開丼X高女婿燒肉鳳梨酥」，開丼餐飲執行長楊哲瑋分享：「身為蝙蝠俠資深粉絲，有機會與DC合作就要做出不一樣的鳳梨酥，內餡夾入每塊約0.5公分燒肉，類似中式肉餅概念，鹹甜燒肉醬與鳳梨餡混合，衝突但不違和，吸引不少國外粉絲指定入手。」這些年也陸續獲得2019 年馬來西亞世界名廚精英賽個人中西點心賽特金獎、2019 亞太區法國藍帶騎士美食勳章、2019 兩岸十大伴手禮及2020 亞太年度十大伴手禮等獎項肯定。

看似藍海的外銷鳳梨酥市場，也難敵武肺疫情衝擊，「高女婿鳳梨酥」90%高佔比外籍客群，成為致命傷。受疫情影響，2月開始外籍旅客禁入台政策，訂單量下跌逾8成，不僅工廠幾近停擺，更創下連續3個月零收入，讓高吉良直嘆：「真的快撐不下去！」所幸5月底疫情趨緩，業績小幅度回升1成，Alan說：「疫情讓國際物流運費上漲約8成，以外銷菲律賓為例，鳳梨酥每顆售價50~55元，500盒運費快10萬元，賣1顆就賠1顆。」近期開始與美國華人線上網路超市「Weee!」合作，讓品牌逐漸恢復生機。

鳳梨酥、牛軋餅安全滿分 食品技師坐鎮工廠科學檢測

剛走進高女婿鳳梨酥店內，烘焙教室白板斗大字體吸引目光，「用心做、認真做、努力做，就是不能偷工減料做」這是高吉良座右銘。

鳳梨酥要好吃，除了慎選原料外，製作過程也不馬虎。高女婿選用金鑽17號鳳梨，無毒種植保障安全，「製作餡料的鳳梨不同於食用，7分熟口感微脆為佳，若鳳梨不夠甜，加入檸檬汁提出酸度，整體更美味。」新鮮鳳梨脫水後，110度炒製3小時呈琥珀色澤，經冷卻、真空成餡，搭配手工揉製餅皮以30克、20克比例，2次爐烤定型，甫出爐外酥內香讓人回味無窮，除了基本款「原味」、「芒果」外，也加入抹茶、竹炭粉製成「竹炭」、「抹茶」口味。

特製「牛軋餅」甜而不膩，強調不添加塑型劑，餡料以麥芽糖為基底，加入蛋白霜沖漿後，再混合奶油與奶粉調和，夾入蘇打餅乾，超萌外包裝以鳳梨哥、泡菜妹為意象，完美展現跨國戀情結晶。

現代人重視食安議題，高女婿強調不添加防腐劑，以3要素延長保存期限，「首先『食材安全性』，從工廠開始使用原料規格表嚴格把關；其次『拉高餡料甜度』與醃漬概念相似，讓食材發揮天然防腐效果；最後搭配『硬酥』外殼，降低含水量的餅皮能保存較久，起到相輔相成作用。」工廠同步設置食品檢驗技師，進行微生物、糖度、PH值及水份測試，讓消費者吃得安全又安心。

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

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