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煲湯食譜｜湯水達人Natalie 入秋滋潤補血 無花果章魚節瓜湯

1小時前

材料：

1）節瓜2個

生津、解渴、健脾

2）章魚2隻（視乎大小）

補氣血、催乳

3）冬菇6-8隻

養血、開胃、潤燥

4）無花果6-8粒（視乎大小）

滋潤皮膚、腸道，舒緩喉嚨乾涸

5）紅棗6粒

補血、益氣、護肝

6）花生2両（深紅色衣更好）

潤肺、滋養、調氣、補脾、催乳

7）陳皮2塊

健脾、行氣、化濕

8）豬腱骨約1斤

做法 ：

1）豬腱骨凍水汆水

2）章魚用熱水灼2分鐘，剪細更容易出味

3）無花果剪開更容易出味

4）花生浸10分鐘

5）紅棗剪開肉位，更容易出味

6）冬菇更鎖味浸泡方法：約10隻冬菇洗淨，將約2茶匙生粉、糖，加入一飯碗水開勻，再將水倒進保鮮袋，加入冬菇，放入雪櫃一晚 ，冬菇會將所有水吸收，略沖便可以煲湯

7）節瓜刮去皮切大件

8）陳皮浸軟刮瓤

9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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