煲湯食譜｜湯水達人Natalie 入秋滋潤補血 無花果章魚節瓜湯

材料：
1）節瓜2個
生津、解渴、健脾
2）章魚2隻（視乎大小）
補氣血、催乳
3）冬菇6-8隻
養血、開胃、潤燥
4）無花果6-8粒（視乎大小）
滋潤皮膚、腸道，舒緩喉嚨乾涸
5）紅棗6粒
補血、益氣、護肝
6）花生2両（深紅色衣更好）
潤肺、滋養、調氣、補脾、催乳
7）陳皮2塊
健脾、行氣、化濕
8）豬腱骨約1斤
做法 ：
1）豬腱骨凍水汆水
2）章魚用熱水灼2分鐘，剪細更容易出味
3）無花果剪開更容易出味
4）花生浸10分鐘
5）紅棗剪開肉位，更容易出味
6）冬菇更鎖味浸泡方法：約10隻冬菇洗淨，將約2茶匙生粉、糖，加入一飯碗水開勻，再將水倒進保鮮袋，加入冬菇，放入雪櫃一晚 ，冬菇會將所有水吸收，略沖便可以煲湯
7）節瓜刮去皮切大件
8）陳皮浸軟刮瓤
9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、潘樂文
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