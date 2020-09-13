沙田日本菜｜廚師發辦$980/位食足11道菜 秋刀魚肥美鮮嫩 鹽燒牛舌熟成十日

沙田的餐廳一向沒甚麼口碑，經常被人嘲為美食沙漠。不過這間位於帝逸酒店頂樓的日本餐廳，由環境到食物，都有驚喜。環境開揚闊落，佔地二千多呎，四周都見落地玻璃，裝潢以木為主調，吧位前放滿日本時令的新鮮食材，頗誘人食慾。

這裏有兩位日本廚師坐鎮，分別是主廚石山真夏及副主廚阿部雄一。餐牌選擇多不勝數，刺身、壽司、和食、爐端燒到鍋物都有。有三款時令的廚師發辦，賣$780至$1280不等。試了每位$980的廚師發辦，包括前菜、刺身、燒物、佐酒小吃、玉子燒和卷物。

前菜是漬物，有長芋山葵漬、金平牛蒡和蕎頭，款式沒特別，勝在味道清新開胃。燒和牛兩食賣相漂亮，用鹿兒島A4野崎牛，先燒香再慢煮。燒牛柳嫩滑得很，燒西冷拌紫海膽，味道甘甜帶肉香。

九月是秋刀當造的季節，原條北海道秋刀魚，看樣子已知很新鮮，傳統加薑茸、葱花和芥末來吃，肉質肥美鮮嫩。燒雞和燒牛都有水準，鹽燒雞腿皮脆肉嫩，鹽燒和牛柳僅僅五成熟，肉質嫩滑。美中不足是太刀魚燒得不夠香脆。

再來是鹽燒和牛柳，把牛脷熟成十日再燒香，令味道更加濃郁。就算是普通的燒雞翼，也下了秘製醬汁，更加香甜惹味。整體食物是水準之上，款式多且份量恰當。雖然收費不便宜，但以份量和質素來說，都算公道。日本師傅還懂得說流利英文，跟客人溝通沒問題，住新界東的值得來捧場。

採訪、攝影：《飲食男女》

源峰（Mizutani）

地址：沙田源康街1號帝逸酒店28樓

電話：3653 1115

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm

詳情︰https://bit.ly/3crSj0s

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