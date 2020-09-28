中環日本菜｜東京二星天婦羅名店登港 10月中開業

疫情回落，又有名店來港開業，東京米芝蓮二星天婦羅名店広尾うち津（Tempura Uchitsu）剛宣佈今年十月開設首間海外分店，選址為中環四季酒店。

2008年，広尾うち津於東京涉谷開業，創辦人兼大廚內津貴久於大版料亭出身，又曾在東京日航東京天麩羅「吉野」掌廚12年，經驗老到，獨立開店後，2009年已獲米芝蓮一星評級，2014年就成為二星餐廳。今次派駐香港分店的原榮作師傅，亦有入行廿八年的經驗。既然短期內無法去日本，一於在香港品嚐天婦羅大師的手藝。

採訪、攝影：《飲食男女》

広尾うち津

地址：香港中環金融街 8 號香港四季酒店45樓

開業日期：10月中

營業時間：星期一至日12nn-1:30pm，晚餐6pm-11pm

價錢：午餐 $1,680/10道菜，包括前菜、刺身、12款天婦羅、茶碗蒸、天婦羅飯及甜品

晚餐 $2,880/10道菜，包括前菜、刺身、12款頂級食材天婦羅、鍋物、天婦羅飯、湯及甜品

註：接受三個月前訂座，現階段只接受Global Link旗下餐廳（天空⻯吟、Ta Vie 旅 及 Sushi Saito）及香港四季酒店常客

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