石硤尾餅店｜街坊老字號賣足30年 罕見$9菠蘿占 流心始祖日賣40個

港式麵包林林總總，早在60年代出現的菠蘿包，是最具代表性的麵包之一。然而30年前，石硤尾邨占美餅店的師傅，卻創作出菠蘿包的遠房親戚菠蘿占，當時廣受歡迎，一直賣到今時今日。

林先生是占美餅店二代傳人，他表示他父親經營餅店時，已開始賣菠蘿占：「三十多年前，我們餅店請了一位師傅，他現在已退休，當時他做了菠蘿占，頗受歡迎，所以一直流傳至今。」雖然不曾向師傅求證，但林先生曾往其他麵包店查看，從沒見過同款麵包，故相信菠蘿占是師傅自創。

菠蘿占外形酷似菠蘿包，同為半圓形，不過菠蘿占體積大一點，更豐滿一點。除了外貌有不同，一個菠蘿包賣5元，菠蘿占則賣9元一個，價錢亦比普通菠蘿包貴一倍，全因製作極花時間，雖然外皮很相似，但林先生指菠蘿包和菠蘿占其實完全不同，製造菠蘿占至少用兩天時間：「菠蘿占特別在它的酥皮，酥皮要用兩天時間去做。外皮要摺叠多層，做完酥皮，放冰櫃雪凍一天，之後把它壓成薄皮。準備好酥皮後，要把果醬抹在麵糰裏，用酥皮包裹著麵糰，發酵一個小時，便可放到烤箱。」林先生解釋菠蘿占的名字就來這層皮：「因為酥皮蛋漿是分兩次掃上，烤出來的效果像菠蘿包外層，所以得名為菠蘿占。」

近年很多食物都流行流心效果，其實菠蘿占可以說是流心始祖。裏面的果醬是黃梅占，烤完後會有流心效果，酸酸甜甜，不會過膩。外層酥皮雖然沒有牛角酥般有這麼多層，但口感鬆化，內層的麵包就非常軟熟，如果遇到新鮮出爐，外層香脆甜美，餡料微酸開胃，入口熱辣辣，難怪多年來都有不少客人上門，在附近居住的客人鍾生雖然鍾情提子條，但認為菠蘿占味道也不錯：「菠蘿占的外層是脆皮的，裏面有果醬，但它卻不像菠蘿包，像牛角酥包着果醬。」

採訪、攝影：《飲食男女》

占美餅店

地址：石硤尾邨20座124號地下

電話：2779 2185

營業時間：6am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3hYgPrf

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