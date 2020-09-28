江獻珠經典回顧｜節日感懷

今年的中秋節，月餅的花式無奇不有，看了令人驚訝萬分，女兒還說買到有保溫袋的，裝着冰皮月餅，切開則像個日本糯米糍更多於月餅。其實雪糕月餅早便有了，樣子是月餅，心中是雪糕，我從不吃月餅，更多的花款我也漠不動心。

端午節的糭，餡子古靈精怪，魚子醬鵝肝鮑魚燕窩金箔一應俱全，要多尊貴有多尊貴，已與傳統逐步脫鈎了。幸而這只是噱頭，還未至於除舊立新的階段，傳統的鹹肉糭、裹蒸糭、梘水糭依然故我，不受新潮動搖，遺世而獨立。

春節的糕點最有節日氣息，在多變的當下，充其極料子多一點，矜貴一點，但外形和做法仍變不出甚麼花樣來，可見飲食文化要有長久的根基，傳統才能留傳。

最近我和一群飲食朋友都有同一的喟嘆，就是香港的飲食場所，兩極分化，高檔的高不可攀，平民化的，進食環境又不如理想，要找一塊可以坐下來、舒服地享用「隨意小酌」的地方，再不像五、六十年代那麼方便了。當中一大斷層，不倫不類的食肆多的是，合水準的難求。我們只須瀏覽大眾刊物，便發覺原來許多香港的飲食已淪為外圍國家菜式的附庸，再見不到自己的風格，遑論「奢食」架在頭上，吃不起的便吃些似是而非的充頭貨色，鮑參翅肚都是有名無實，商人被租金壓迫，妄顧誠信，但香港人仍趨之若鶩，這心態真難明。

外傭一連有兩天合約假期，我女兒夫婦又來了「省親」，過節吃飯很成問題。老朋友知我不能外食，特意請我們到他家過中秋節。他的傭人都是印尼人，不懂燒中菜，朋友專誠到九龍很有信譽的海味店買來發好魚翅三斤，墨國車輪鮑魚兩罐，請我指點印傭先行準備。印傭依照店家所開的方子燒備了上湯，鮑魚也連罐中火煮了四小時。買來魚翅是大包大包的，很壯觀，足有一盤。

我向來不用濕發魚翅的，內裏有甚麼乾坤，想也不願去想，也不想談，不買魚翅已久，但往往小輩的「供奉」倒是不會推辭。近日吃到李成師傅的紅燒大群翅，是整副的，吃後很大感觸，成師傅年逾九十，仍然躲在狹小的廚房內，堅持用炭火燒他的傳統粵菜。我們或許嫌每盤分量過多，減少了菜饌的品類，但他雖然步履維艱，也不肯放棄初衷。很值得我們欽佩。

不談魚翅了，回過頭說那些罐頭鮑魚；連罐煮了四小時，紋風不動，仍然很硬，大失墨國車輪鮑大將之風。打開罐拿鮑魚出來，樣子完全不像墨國車輪鮑，簡直就是如假包換的澳洲貨，而且還不是最上乘的，但價錢一點不便宜，近五百元一罐。我慣用平刀片出鮑魚，可惜一下刀，手感即覺不對，再片下去，我肯定是冒充的了。在旁幫忙的女兒小聲地說：「你怎可以這麼武斷，咬定是冒牌貨呢？不會令世伯難為情嗎？」我說：「難為情的應是店家，自砸招牌了！」

回家找出儲存在冰箱已煮好的一罐正牌墨國車輪鮑，試食後高下立見，也給女兒上了一課。其實我們小時，要等到節日方有雞鴨可食，平日吃的都是很可口的家常菜饌，全不覺得匱乏。現代人生活豐足，吃得很過分，動輒鮑參翅肚和牛鵝肝黑菌魚子醬，地球資源都給我們十三億人快吃光了。

中秋節嗎！最賞心的不是月亮，而是普通不過的芋仔燜鴨。芋仔一定要先刮皮，後晾乾，與鴨同燜，吸足了鴨味，更勝甚麼鮑參翅肚！

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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