經典食譜｜江獻珠食譜回顧 雪菜肉絲燜米粉

這盤米粉十分家常，可供兩、三人用，但味道深厚，絕不會覺得單調，能吃辣的加些辣油或XO醬更具風味。東莞米粉很合用，台灣新竹米粉、泰國米粉或越南米粉都比較硬，不易吸收燜料的味道。

材料：

雪菜 150克

糖 1/2茶匙

日本花菇 2隻

瘦肉 100克

水 1湯匙

油 1湯匙

紹酒 2茶匙

葱 2棵，只用葱白

長紅甜椒 1/2隻

無味精罐頭雞湯 11/2杯+1/4杯

生粉 1茶匙

蒜 1瓣，切細絲

竹筍/冬筍肉 1小塊

瘦肉調味料：

頭抽 2茶匙

紹酒 1茶匙

鹽、糖 各少許

胡椒粉 少許

生粉 1/2茶匙滿

麻油 1/2茶匙

油 1茶匙

準備：

1.雪菜洗淨，分撕成條，放在淡水內將鹽味浸出(1)，但仍能保留雪菜的原味。用前擠乾雪菜，改去尾端老韌部分(2)，其餘切小段，約0.6厘米長。 2.花菇加水過面浸軟，去蒂，留浸水，每隻平片為3片，繼切細絲。

3.瘦肉先切0.3厘米薄片，再切0.3厘米絲(3)，放在碗內，加入1湯匙水拌勻，待肉絲吸足了水，便次第加入各項調味料同拌勻，待用(4)。 4.竹筍汆水片刻，切細絲，約需1/3杯。紅椒先切3厘米段，繼切細絲，葱白亦切同一大小之細絲。

5.大鍋內加水大半滿，大火燒至水開，投下米粉4片(5)，關火，移鍋離火，用筷箸挑散全部米粉，便倒在疏箕內以冷水沖透。 各項準備好作料在(6)

燜法：

1.置中式易潔鑊於中大火上，鑊熱時下油1湯匙，下蒜絲稍爆，再拌勻肉絲，鋪在鑊中成一層(7)，煎至近鑊一面微黃便翻面，再稍煎便將肉絲鏟散，灒酒，加入冬菇絲和筍絲(8)，鏟勻後便移出。

2.鑊內烘乾雪菜，下些許糖鏟勻(9)，加入雞湯11/2杯和浸菇水(10)，燒開後多滾3分鐘使雪菜出味，下鹽，放入米粉(11)在湯中燜至湯大部分為米粉吸收，將米粉鏟至一旁，倒下肉絲、冬菇絲和筍絲，再煮一會，用生粉1茶匙加雞湯1/4杯勾芡，最後加入葱白絲和紅椒絲(12)，試味後挑勻所有作料，上碟供食。

提示：

米粉的鹹淡，因人而異，雞湯已有鹹味，如覺淡，可加些生抽拌勻，反之，可加些水。

（原文刊於2008年692期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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